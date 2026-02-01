Türkiye’nin gizli gücü: Toryum! Dünya bu cevherin peşinde



Güçlü bir siyasi irade olmadan Türkiye'nin bunu başarması kolay değildi. Başkan Erdoğan'ın temellerini attığı Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın hayata geçirilmesinde ciddi katkısı olan eski bakan Berat Albayrak şöyle diyor:

"Enerji meselesi asla sadece enerji meselesi değildir."



Dün de bugün de dünya "paylaşım" savaşlarının arka planında hep enerji ve maden vardı.

Bu yüzden ABD Başkanı Trump'ın enerji alanlarının ve nadir toprak elementlerinin peşinde olması tesadüf değil. Bugün dünyayı dönüştüren yeni teknolojiler de yeni madenler üzerinden yükseliyor. Geç de olsa artık Türkiye de bu yarışın içinde ve yeni enerji kaynaklarıyla nadir metallerinin farkında.