Türkiye’nin gizli gücü: Toryum! Dünya bu cevherin peşinde
Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bu yıl ilk kez nükleer enerjiden elektrik üretmeye hazırlanıyor. Güçlü siyasi iradeyle hayata geçirilen proje, Türkiye’yi nükleer enerji ligine taşırken; nadir toprak elementleri ve toryum gibi stratejik kaynaklar da ülkenin enerji ve teknoloji geleceğinde kritik rol üstleniyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın hayata geçirilmesinde ciddi katkısı olan eski bakan Berat Albayrak'ın "Enerji meselesi asla sadece enerji meselesi değildir." sözüne dikkat çekerek "Dün de bugün de dünya 'paylaşım' savaşlarının arka planında hep enerji ve maden vardı." dedi.
Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile 70 yıl aradan sonra nükleer enerjiye geçmeye hazırlanırken, bu yıl ilk kez nükleer reaktörden elektrik üretilecek olması ülkenin enerji bağımsızlığı ve stratejik kaynakları açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün "Enerjide 'toryum' umudu" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. İşte Övür'ün yazısı:
Türkiye 70 yıl sonra nükleer santrale kavuşuyor. Önceki hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu ve Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Akkuyu Nükler Güç Santrali'ne gittik. Helikopterden izlenmesi de içerisi de heyecan vericiydi.
Türkiye ilk kez bu sene sonu nükleer enerji kullanacak.
Bu çağ atlama değilse de onun ilk adımı... Önceki yazımda da belirttim; içeriden ve dışarıdan baskılara rağmen Türkiye bu yatırımı gerçekleştirdi. Dönüş yolunda Bakan Bayraktar'la sohbet ederken şu gerçeğin altını çizdi:
"Bu sene, biz Akkuyu'da ilk kez nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz. Dünyada çalışan 400 santral var. Burnumuzun dibinde Ermenistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da var. Fransa elektriğinin yüzde 75'ini nükleerden karşılıyor. Bugün dünyada inşası devam eden 60 reaktör var. Ama Türkiye'ye gelince iç ve dış koro ortak bağırıyor: 'Türkiye nükleer yapmasın...' Biz nükleer santral yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız ve Türkiye'yi nükleer enerji ligine, o üst lige hep birlikte çıkaracağız."