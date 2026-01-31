Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaşı fark ödemeleri 4 Şubat'ta hesaplarda

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren yasal düzenlemenin ardından, milyonlarca hak sahibinin beklediği fark ödemeleri 4 Şubat'ta yapılacak.