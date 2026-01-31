CANLI YAYIN

Emekli maaşı fark ödemeleri 4 Şubat'ta hesaplarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren yasal düzenlemenin ardından, milyonlarca hak sahibinin beklediği fark ödemeleri 4 Şubat'ta yapılacak.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.

📍Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz.

🗓️ 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.

