Emekli maaşı fark ödemeleri 4 Şubat'ta hesaplarda
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren yasal düzenlemenin ardından, milyonlarca hak sahibinin beklediği fark ödemeleri 4 Şubat'ta yapılacak.
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasını içeren yasal düzenlemenin ardından, milyonlarca hak sahibinin beklediği fark ödemeleri 4 Şubat'ta yapılacak.
SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.
📍Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz.
🗓️ 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.