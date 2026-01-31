Haberler Ekonomi Haberleri BDDK’dan konut kredilerinde yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, konut kredilerinde uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.