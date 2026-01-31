BDDK’dan konut kredilerinde yeni karar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, konut kredilerinde uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.
