Bakan Kacır duyurdu: Kahramanmaraş'a 6,4 milyar liralık 18 yeni proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde 6,4 milyar TL değerindeki 18 dev projeyi hizmete sundu.

Kahramanmaraş'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk olarak AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'ne geçerek Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilecek olan Afşin Engelsiz Nefes Evi ile Onikişubat Kadın Emeği Çarşısı projelerinin imza törenine katıldı.

TOGG'UN YENİ MODELİYLE GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve Pazarcık Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, törenin düzenleneceği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kendi kullandığı TOGG'un yeni modeli olan T10F ile geldi. Kacır, ilk olarak bahçedeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Otobüsü'nü gezip, bilgi aldı. Otobüste yer alan projeleri beğenen Kacır, kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i tebrik edip, TÜBİTAK üzerinden bilim otobüsüne destek sağlayacaklarının sözünü verdi.

6,4 MİLYAR LİRAIK 18 YENİ PROJE

Törende konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, 3 yıl önce yaşanan felaketin acısını ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Depremin ardından şehirdeki üretimin devam etmesi adına gerekli tedbirleri ilk günden aldıklarını belirten Kacır, "Şehrimizin sanayi altyapısını güçlendirecek, inovasyon kapasitesini artıracak, nitelikli insan kaynağını geliştirecek toplam 6 milyar 400 milyon lira büyüklüğündeki 18 yeni projenin şehrimize, Kahramanmaraşlı hemşerilerimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş'ımız, kadimden beri üretim kültürüyle harmanlanmış, alın terini akıl teriyle birleştirmiş bir emeğin şehridir. Şehrimizde yatırımın, istihdamın, üretimin, icatın ve ihracatın ivmelenmesi için son 23 yılda 6 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Bugün OSB'lerimizde 43 binden fazla hemşerimiz alın teriyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı veriyorlar. Deprem felaketinden sonra da ilimizde üretimin hız kesmeden devam etmesi için 2 bin 84 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik. İlimizde depremden etkilenen sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere 6 milyar 100 milyon lira finansman sağladık. Yapımını tamamladığımız 142 iş yerilik Pazarcık Sanayi Sitesi, esnafımızı yeniden tezgâhıyla, helal rızıkla buluşturma konusundaki adımlarımızın sadece biri" diye konuştu.

"YENİ TESİSLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, depremden sonra birçok sanayi projesini hayata geçirdiklerini ve yeni projeler için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek şunları söyledi:

"Tomsuklu OSB'de 497 hektarlık bölümünün altyapı çalışmasını tamamlayarak, sanayicimize modern, çevreci ve lojistiği güçlü bir üretim alanı sunduk. Kahramanmaraş 4'üncü Kısım Sanayi Sitemizde 354 iş yerini, Türkoğlu Sanayi Sitemizde 136 iş yerini tamamlayarak üretimin daha düzenli, daha güvenli ve daha verimli şartlarda sürmesini temin ettik. 129 iş yerilik Urumoğlu Sanayi Sitesi 1'inci Etap ve 85 iş yerilik Göksun Sanayi Sitesinin yapımını ve depremde zarar gören Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nde 325 iş yerinin güçlendirme çalışmalarını da bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Deprem sonrasında yatırımların hız kesmemesi için şehrimizi Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettik. Program kapsamında düzenlediğimiz 643 teşvik belgesiyle Kahramanmaraş'ta 135 milyar liralık yatırımın, 26 bin 600 kişilik istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de ilimizdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıla kadar, çalışan paylarını da 10 yıla kadar bakanlık olarak karşılıyoruz."

12 ŞUBAT'TA TUSAŞ'IN TEMELİ ATILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasının sonunda 12 Şubat'ın Kahramanmaraşlılar için çok kıymetli bir gün olduğunu ve o gün şehre tarihi bir imza atılacağını belirterek, "İnşallah bu yıl 12 Şubat'ta bu kıymetli günde yeni bir tarihi imzayı da hep birlikte bu şehre atmış olacağız. Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi, yani Anka'nın, Aksungur'un, Hürkuş'un, Hürjet'in, Atak'ın, Gökbey'in Kaan'ın müellifi olan TUSAŞ'ımız, milli iftihar kaynağımız TUSAŞ'ımız Kahramanmaraş tesislerinin 12 Şubat'ta inşallah temellerini atacağız. Şimdiden Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu, bu şehrin geleceğine atılan bir temel olacak inşallah" dedi.

Bakan Kacır daha sonra törene katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte Pazarcık Sanayi Sitesi'ndeki hak sahiplerinin anahtarlarını teslim edip, kurdele keserek 18 projenin açılışını gerçekleştirdi.