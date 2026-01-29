Altın hamlesiyle gelen finansal bağımsızlık: Berat Albayrak'ın vizyonu Türkiye'ye kazandırdı
ABD-İran gerilimiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere çıkarken, küresel piyasalardaki belirsizlik siyasi ve toplumsal endişeleri artırıyor. Altın, artık sadece bir yatırım aracı değil; merkez bankaları için ekonomik dalgalanmalara karşı stratejik bir güvenlik unsuru haline gelmiş durumda. Türkiye, bu küresel riskleri erken okuyarak Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde önemli bir adım attı. ABD, İngiltere ve İsviçre’de tutulan altın rezervleri aşamalı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasalarına taşındı. Böylece altın, yaptırımlar ve rezerv dondurmalarının gündemde olduğu yeni küresel düzende Türkiye için finansal bağımsızlık ve güvenlik aracı haline geldi. Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuya ilişkin "Geldiğimiz noktada, sadece altında değil finans sistemiyle ilgili ve enerji konusunda yıllar önce atılan birçok adımın önemi yeni anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
Günümüzde yaşanan ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatları tavan yaparken piyasalardaki belirsizlik hem siyasi olarak hem de dünya toplumlarında endişe yaratıyor.
ALTIN STRATEJİK ARAÇ
Ülkelerin merkez bankalarında tutulan altınlar ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli bir kalkan işlevi görülürken bu altınlar kriz dönemlerinde de uluslararası ödemelerde kullanılabilen stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.
BERAT ALBAYRAK'TAN STRATEJİK HAMLE
Türkiye de küresel belirsizliklerin ekonomide yaratabileceği riskleri azaltmak amacıyla, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de bulunan altın varlıklarını aşamalı biçimde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasalarına taşımayı tercih etti.
ALTINLARIN TAMAMI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
2002'de 120 ton olan altın varlığının yüzde 90'ı İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde tutuluyordu. 2017'de atılan stratejik adımlarla hem rezervler artırıldı hem de yabancı ülkelerde tutulan altınlar Merkez Bankası'nın kasasına girmeye başladı.
İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda bulunan 18.7 tonluk altın rezervinin tamamı getirildi. O dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye getirildi.
Berat Albayrak'ın yıllar önce yaptığı bu stratejik hamle Türkiye'nin altın konusunda önünü açarken finansal güvenlik anlamında ne denli önemli bir adım atıldığını göstermiş oldu.