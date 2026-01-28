Türkiye'de kazanıp yurtdışına götürüyorlar: 10 yabancı seyahat platformuna dava

TÜRSAB, aralarında yabancı menşeli 10 seyahat platformunun bulunduğu şirketler hakkında erişim engeli talebiyle yargıya başvurdu. Birlik Başkanı Firuz Bağlıkaya, söz konusu platformların Türkiye’de herhangi bir ofis ya da yasal temsilciliklerinin bulunmadığını vurgulayarak “Ülkemizden kazanıp parayı yurtdışına götürüyorlar. Vergi ödemeyip haksız rekabet yaratıyorlar” dedi.

2017 yılında açtığı dava ile Booking.com'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesini sağlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), şimdi de aralarında Hotels.com, Airbnb ve Expedia'nın aralarında bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı erişim engeli talebiyle dava açtı. Söz konusu platformların Türkiye'de şirket kurmadığı ve vergi mükellefi olmadığına dikkat çeken TÜRSAB, bu durumun vergi kaybına yol açtığını vurguladı. TÜRSAB'ın açıklamasında, 10 yabancı platformun Türk mevzuatına göre yalnızca lisanslı seyahat acentelerinin sunabileceği hizmetleri verdiklerini belirtilerek, bunun haksız rekabet ve tüketici hakları açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Söz konusu durum otel yöneticileri ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, acenteler haksız rekabetin giderilmesi için yabancı platformların Türkiye ofisi kurmasını talep etti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya



PARA SİNGAPUR'A GİDİYOR SABAH'a özel açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dava açtıkları siteleri uzun zamandır izlediklerini belirterek, "O sitelerden alışveriş yaptık ve gördük ki Türkiye'deki otele yaptığımız rezervasyonun parası yurtdışına gidiyor. Fatura mı makbuz mu olduğu belli olmayan bir belgeyi kiminde Singapur, kiminde başka bir ülke adresli bir şirket düzenliyor. Dava açtıklarımızın tamamı, Türkiye'de muhatap bulundurmayan, yasa ve yönetmeliklere aldırmayan, vergi kaydı olmayan yapılar" dedi. ŞARTLAR EŞİT OLMALI Bundan dolayı harekete geçtiklerini belirten Bağlıkaya, "Türkiye'de kim hangi kanuna göre faaliyet gösteriyorsa bu siteler de aynı kurallara tabi olsun. Bizler nasıl yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyet gösterip denetlenebiliyorsak, vergi veriyorsak aynı işi yapan herkes bu şartlara uygun davransın. Bu davalar Türk turizmcilerini, seyahat acentalarını yabancı sermaye yapılarının insafına terk etmeme davasıdır" ifadelerini kullandı. Türk tüketicisinin Türkiye'de kayıt dışı faaliyet gösteren bu yapılardan yaptığı alışverişler için hiçbir hukuki korumaya sahip olmadığının altını çizen Bağlıkaya, "Tüketicinin işlemlerinde hukuki bir muhatabı bulunmadan, kimse faaliyet göstermemeli" diye konuştu.