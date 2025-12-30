Üreticiler dikkat! 221 milyon TL’lik zirai don desteği bugün hesaplarda

30 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 18:18
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını belirterek "Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz." dedi.

Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz."

