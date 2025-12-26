Piyasalarda son durum! Altın ve gümüş tutulamıyor: Rekorların yılı rekorla kapanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezerv rakamları açıklandı. Kararlı adımların meyvesi rezervlere yansıdı; rezervler 192.3 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. Artış trendinin devam etmesi, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

BORSA VE DÖVİZDE YIL SONU SAKİNLİĞİ

Haftayı kapatmaya hazırlanırken dış piyasalardaki Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğü görülüyor. Borsa İstanbul dün günü yatay bir seyirle, hafif bir gerileme kaydederek 11.336 puan seviyesinde tamamladı. Döviz cephesinde ise Dolar/TL güne sınırlı bir yükselişle başlayarak 42,87 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 50,73 - 51,00 TL bandında hareketliliğini sürdürüyor.

ALTINDA TARİHİ EŞİK AŞILDI: 4.500 DOLARIN ÜZERİ!

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş dur durak bilmiyor. Yeni güne rekorla başlayan ons altın, %0.62'lik artışla 4.507 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. İç piyasada ise gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram altın, 6.200 TL seviyesini kırarak 6.214 TL ile kendi rekorunu yeniledi.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ DURDURULAMIYOR!

Piyasaların bir diğer yıldızı ise gümüş oldu. Son bir ay içerisinde %30'a yakın değer kazanan gümüş, bugün de %4'e yakın bir sıçrama gerçekleştirdi. 74 dolar 66 cent seviyesine ulaşan gümüş için "artık tutulamıyor" ifadesi tam karşılığını bulmuş durumda. Uzmanlar, ons altındaki rekorların gümüşü de yukarı yönlü sert tetiklediğini belirtiyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Emtia piyasasında altın ve gümüş yükselirken, petrol fiyatlarında yıl sonu itibarıyla bir geri çekilme hakim. Brent petrol fiyatları 62 dolar 23 cent ile 62 dolar 24 cent civarında işlem görmeye devam ediyor. İşlem hacminin daraldığı piyasalarda petrolün seyri yakından takip ediliyor.