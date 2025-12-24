Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan piyasalara mesaj: Rezervler güçlü, temel mallarda fiyat istikrarı sağlanmıştır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini 2021'de ilan ettiğini hatırlatan Bolat, ilk ara hedefin 2030 itibarıyla yüzde 50 karbonsuzlaşma olduğunu, İklim Değişikliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, özel sektörle koordinasyonun ise bugüne kadar Ticaret Bakanlığınca sağlandığını dile getirdi.

Bolat, özel sektörü 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek uygulamalara hazırlamak amacıyla yoğun çalışmalar yapıldığının altını çizerek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın gübre, alüminyum, çelik, elektrik, çimento ve tekstil olmak üzere 6 sektörü kapsadığına işaret etti.