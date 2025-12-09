Kırmızı ette ithalata ayarı: Elazığ’dan dev ‘gıda kalkanı’ hamlesi

8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu. Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor. Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor. Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olacak. Projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.

