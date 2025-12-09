Kırmızı ette ithalata ayarı: Elazığ’dan dev ‘gıda kalkanı’ hamlesi
Kırmızı et üretiminde makas değiştiren Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük entegre tesislerinden birini Elazığ’da hayata geçirdi. Altyapısı tamamlanan bu dev yatırım, bölgenin tarım ekonomisini kökten değiştirecek, ulusal pazara yapacağı 4 bin 500 tonluk direkt katkıyla arz-talep dengesini milletin lehine çevirecek.
Et ve süt ürünlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmak için kurulan Besi Organize Tarım Bölgeleri'nde (OTB) çalışmalar hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kurulan Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam sağlayacak projeyle, yılda 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi sağlanacak.
ELEKTRİK ÜRETECEK
10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olması beklenen tesiste hayvansal atıklar kullanılarak biyogaz elde edilecek. 2 bin 80 megavat gücünde bir biyogaz tesisi kurulması da planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı. Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim ve 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyette bulunacak. Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren bölgelerin 15'i ise jeotermal sera organize tarım bölgesi statüsünde.
13 BÖLGEDE FAALİYET BAŞLADI
Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB'nin 13'ünde üretime geçildi. Bu bölgeler, Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvan ürünleri, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı. Malatya-Yazıhan Besi OTB'de yatırımcıların üstyapı inşaatı çalışmaları devam ediyor. 10 OTB'de altyapı inşaatları aktif olarak sürüyor.
8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu. Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor. Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor. Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olacak. Projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.
