Uygun şartlarda ev sahibi olma fırsatı: Fırat Life Style’dan konut kampanyasına güçlü destek

Şirket, Türkiye'de daha fazla ailenin uygun maliyetlerle ev sahibi olmasını amaçlayan kampanyaya, ölçeği ve erişilebilir fiyat politikasıyla uyumlu bir model geliştirerek katkı sunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 10 milyar lirayı aşan Natura Paryal Projesi, Sincan Saraycık Mahallesi'nde 32 bin 747 metrekarelik alanda yükseliyor. Yaklaşık yarım asırlık deneyimiyle dikkat çeken şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam yatırım hacminin 10 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Yaklaşık 7 bin bağımsız bölümden oluşan Natura Paryal, konutların yanında 25 bin metrekarelik AVM ve ticari birimler barındıran büyük ölçekli bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Projede tüm dairelerin 2+1 tipinde planlanması; yatırım geri dönüşü, kira potansiyeli ve kullanım verimliliği açısından avantaj sunuyor. Konutların 3 milyon liradan başlayan lansman fiyatları, özellikle ilk kez ev sahibi olacak aileler için projeye erişimi kolaylaştırıyor.

Projenin ilk etabının, 2027 yılının 4'üncü çeyreğinde teslim edilmesi hedefleniyor. Fırat Life Style, projede peşin ödeme seçeneklerinin yanı sıra şirket içi vade kolaylıkları ve banka kredisi desteği sağlıyor. Ayrıca yüzde 0,99 faiz oranıyla sunulan kredi imkanı, projenin bakanlığın konut kampanyasıyla uyumlu olmasını sağlayan önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Ankara'nın artan nüfusuna önemli proje Ankara'nın artan nüfusu, kentsel dönüşüm çalışmaları, güçlü kira piyasası ve öngörülebilir ekonomik yapısı, şehri son yılların en cazip yatırım merkezlerinden biri haline getirdi. Saraycık bölgesinin planlı gelişimi ve yeni yaşam alanlarıyla hızla değer kazanması, Natura Paryal'i bölgenin referans projelerinden biri yapıyor.

Modern mimarisi, geniş peyzaj alanları ve büyük ölçekli blok yapısıyla proje hem bölgenin değerini yükseltiyor hem de Ankara'nın yeni yaşam aksında güçlü bir konum oluşturuyor. Projede geniş yeşil alanlar, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, sosyal buluşma noktaları, kapalı otopark ve güvenlik hizmetleri bulunuyor.

Natura Paryal'ın yalnızca konut değil, sürdürülebilir bir yaşam deneyimi sunduğu belirtiliyor. Fırat Life Style, bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında 30 binden fazla konut, altyapı ve ticari birim üreten bir marka olarak sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

"DAR GELİRLİ İNSANLARA DAİRE SATAN BİR PROJE YAPIYORUZ"

Zirve Beton Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Arıkan, projelerinin dar gelirli ailelere yönelik olduğunu ve bu projenin Ankara halkına erişilebilir hale getirileceğini belirterek, "Yaklaşık 35 sene önce kurulmuş 2 tane firma olan Zirve Beton A.Ş. ve Fırat Life Style'ın beraber Saraycık bölgesinde başlayacağı 7 bin konut projesi ve 22 bin metrekare ticari kiralanabilir AVM'nin yapılacağı satış ofisindeyiz. Burada Ankara halkına erişilebilir, uygun fiyatlı, uygun vadede kişiye özel ödeme seçenekleriyle dar gelirli, düşük gelirli ve orta seviye gelirli insanlara daire satan bir proje yapıyoruz. Bu proje yaklaşık 5 yıl sürecek. Hem bir AVM olacak hemen yanımızda, devamında da 7 bin konut yapacağız. Bu bölgeye markalı konut üretmek için geldik. Saraycık bölgesinde ağırlıklı üreteceğimiz konutlar 100 metrekarenin altında olan 2+1 konutlardan oluşuyor ama 3+1 ve 1+1 konutlarımız da olacak. Bütün altyapı burada hazır. Okullar, camiler, yollar, kaldırımlar TOKİ tarafından yapılmış durumda. Biz biraz hazıra konmuş gibi oluyoruz ama TOKİ'ye destek olabileceğimiz fiyatlarla, vadelerle burada kontrol sağlayacağız. İlk defa konut alacak insanlara yüzde 0.99 bizim de katkı verdiğimiz faiz oranıyla konut satacağız ama ikinci ve üçüncü evini alanlar için de yüzde 1.99 faiz oranıyla da yine vadeli seçeneklerimiz var. Başvuru için hiçbir ön şart yok. Her Türk vatandaşı, eve ihtiyacı olan, barınmaya ihtiyacı olan herkes gelip bizden konut alabilir. İstedikleri vadelerle kişiye özel ödeme seçeneklerimiz var. Başvuru tarihlerimiz kasım ayı itibariyle başladı. Bir miktar konut da sattık. Sözleşmeleri imzaladık" ifadelerini kullandı. "Ülkemizin kalkınması için, şirketlerimizin büyümesi için var gücümüzde çalışıyoruz" Fırat Life Style Yönetim Kurulu üyesi Bekir Fırat ise, gerçekleştirecekleri projenin Ankara'nın konut ihtiyacına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Şu an yaklaşık 20 bin konut inşaatımız devam ediyor. Firmamızın 10 milyar dolarlık bir yatırımı var. Bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacak. Ülkemizin ekonomisi için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin kira zorluklarına, insanların ev sahibi olma zorluğuna olan desteğini biz de özel olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması için, şirketlerimizin büyümesi için biz de var gücümüzde çalışıyoruz. Şu anda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Bodrum'da devam eden projelerimiz var. Aynı zamanda lojistikte, eğitimde ve birçok sektörde de firmamız faaliyetlerini sürdürmekte. Deprem öncesinde de imalat anlayışımız aynıydı. Yine aynı. Her zaman deprem olabilecekmiş gibi davranmak yerine zaten olması gerekeni yapıyoruz. Projelerimizin hepsi 10 şiddetine kadar depreme dayanıklı. Bu depremden önce de böyleydi. Depremden sonra da yine böyle devam ediyor" dedi.

"SARAYCIK ADETA KENDİ BAŞINA BİR ŞEHİR OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, gerçekleştirilecek projenin Ankara'ya, özellikle Sincan'a büyük katkı sunacağını belirterek, "Saraycık adeta kendi başına bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Önümüzdeki yakın ve orta vadede 50 bin konutlara kadar çıkacak bir alandan bahsediyoruz. Büyük projeler yapılıyor. Birbirinden güzel projeler yapılıyor. Çevremizde birbirinden güzel projeler var. Sincan Ankara'nın en hızlı büyüyen bölgesi. Bu sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Sincan'ın marka değerine olumlu katkılar sağlayan bir projedeyiz" şeklinde konuştu.

"ANKARA YENİ GELİŞİM AÇISINDAN VE YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ AÇISINDAN KIYMETLİ BİR BÖLGE"

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Fırat ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı uygun ve dayanıklı konut projelerine destek vereceklerini ve yapılan konutların depreme dayanıklı olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi: "Burada ana hedefimiz devletimizin de başlatmış olduğu ucuz konut kampanyasına biz de özel sektör olarak tüm gücümüzle elimizi ve gövdemizi koyduk. İnsanlara erişilebilecek rakamlarla ulaşabileceği bir yuva sahibi olabileceği imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Ankara üzerinde de konuşacak olursak özellikle deprem sonrası süreçte İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki deprem riskinden kaynaklı Ankara'nın cazibesi arttı. Ankara'daki mevcut konut stokları da artarak devam ediyor. O yüzden de Ankara yeni gelişim açısından ve yatırımın geri dönüşü açısından kıymetli bir bölge. Şu anda yerli yatırımcı oranımız geçtiğimiz 4 yıla kıyasla artmış durumda. Yerli yatırımcıların şu an konut alırken özellikle dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de piyasada çok fazla proje tanıtımı yapılıyor. Öncelikle tapu sahibi olabileceği bir yere bakmalarını öneriyoruz."

