Aileye destek reformu! Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor

EMEKLİLİK VE VERGİ İSTİSNASI

Hükümet kaynakları ev hanımlarındaki nüfus artış hızının, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altında kaldığına dikkati çekiyor. Bu alanda teşvik sağlanması adına ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi enstrümanların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak. Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise mahalle tipi kreşlerin, çocuk bakım desteklerinin artırılması seçenekleri masada yer alıyor. AK Parti'nin araştırmasına göre, nüfusun neredeyse yüzde 20'sinin tek yaşıyor. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.