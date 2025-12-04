81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

İSTANBUL'DA SON DURUM



İstanbul'da ise bugüne kadar dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 924 bine ulaştı. Böylelikle 13 yıllık süre zarfında 3,5 milyonu aşkın kişi depreme dirençli yeni evlerine yerleşmiş oldu.

An itibarıyla İstanbul'da eş zamanlı olarak dönüşüm sürecinde olan bağımsız bölüm sayısı 175 bine tırmandı. Evini yenilemek isteyenlere 875 bin lira hibe, 875 bin lira da kredi imkanı sağlayan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında dönüşüme giren ev sayısı ise 78 bine ulaştı.