04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri 81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 09:21 Güncelleme: 04.12.2025 09:29
ABONE OL
81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

Başkan Erdoğan'ın depreme karşı hazırlık kapsamında 2012'de başlattığı dönüşüm seferberliğiyle, 2 milyon 252 bin riskli binaların yerini sağlam yapılar aldı. Böylelikke 10 milyondan fazla vatandaş, depremde yıkılma riskinden uzaklaştı.

Bir yandan deprem bölgesinde 453 bininci yuvayı teslim etmeye hazırlanan, diğer yandan 500 bin sosyal konut projesiyle dünya gündemine oturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarında da tarih yazıyor.

81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

13 yıl önce Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan ve başarıyla devam eden kentsel dönüşüm seferberliği, güncel istatistikleriyle dikkati çekiyor.

81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

10 MİLYON VATANDAŞI KURTARDI

Tarihi seferberlik kapsamında bugüne kadar yurt genelinde 2 milyon 252 bin riskli yapının dönüşümü başarıyla tamamlandı. Muhtemel depremlerde birinci derece risk altında bulunan yaklaşık 10 milyon kişi, güvenli evlerinde yeni yaşamlarına başladı.

Halihazırda 81 ilde 258 bin riskli ev ve dükkânın yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın vatandaş daha yenilenmiş yuvalarına yerleşmek için gün sayıyor.

81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da ise bugüne kadar dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 924 bine ulaştı. Böylelikle 13 yıllık süre zarfında 3,5 milyonu aşkın kişi depreme dirençli yeni evlerine yerleşmiş oldu.

An itibarıyla İstanbul'da eş zamanlı olarak dönüşüm sürecinde olan bağımsız bölüm sayısı 175 bine tırmandı. Evini yenilemek isteyenlere 875 bin lira hibe, 875 bin lira da kredi imkanı sağlayan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında dönüşüme giren ev sayısı ise 78 bine ulaştı.

81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu

11 İLDE SON VİRAJ

Sabah'ın haberine göre; Öte yandan dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde de son viraja girildi. Tarihi ihya seferberliğinde son olarak 350 bininci konutun anahtar teslimleri gerçekleştirilmişti.

Devlet, yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine çıkarmaya ve 11 ildeki tüm çalışmaları başarıyla tamamlamaya hazırlanıyor.

Bakan Kurum depremzede aileyi ziyaret ettiBakan Kurum depremzede aileyi ziyaret etti BAKAN KURUM DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan’a Adıyaman’da yoğun ilgi!Başkan Erdoğan’a Adıyaman’da yoğun ilgi! BAŞKAN ERDOĞAN'A ADIYAMAN'DA YOĞUN İLGİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu 81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu 81 ilde dönüşüm seferberliği! 10 milyondan fazla insan deprem korkusundan kurtuldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör