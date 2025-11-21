Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Şeb-i Arus artık dünyaya tanıtılacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy



"HAZIRLANAN ÖZEL BİR TANITIM FİLMİ İLE ETKİNLİKLERİMİZİ TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Bu yıl çocuklara yönelik etkinlikler de planladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini, bu yıl bir ilk olmak üzere, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü, Mevlana'nın validesi Mümine Hatun'un Karaman'da Aktekke Camii'nde bulunan kabrinde 'Mader-i Mevlana' etkinliği ile başlatıyoruz. Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi, günün erken vakitlerinden itibaren konserleri, Mesnevi Sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Mevlevi yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun özünü ifade eden 'Sema Mukabelesi'ni, aslına uygun ve bu kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor. Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Minik misafirlerimizi Mesnevi'den seçilmiş birbirinden güzel hikayelerle buluşturacağız. Programın bir müstesna başlığı da, yakın zamanda ebediyete irtihal eden, Türk müziğinin abide şahsiyetlerinden, kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbu'n-Nayi merhum Niyazi Sayın Hocamız anısına düzenlediğimiz 'ney meşki' etkinliğimizdir. Biliyorsunuz Konya'da düzenlenen bu etkinlik dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Mevlana'nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya'ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı da harekete geçirdik. TGA ile 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformu ile milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız" diye konuştu.



"MÜZEHHEP MESNEVİLER SERGİSİ İLE YETMİŞ MÜZEHHEP MESNEVİ NÜSHASI BİR ARAYA GETİRDİK"

Sergi ile ziyaretçilerin Mesnevi'nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehhepler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan 'Müzehhep Mesneviler Sergisi' ile yetmiş müzehhep Mesnevi nüshası bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız. Bu sergi ile ziyaretçilerimizin Mesnevi'nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehhepler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz. Etkinliklerimizde yer alan tüm sanat kurumlarımızı, seçkin sanatkarlarımızı ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın'a da değerli iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.