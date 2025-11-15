"Astoria Grande" Alanya Limanı'na demirledi
Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Lüks gemi, yarın(16 Kasım Pazar) akşam İzmir'e hareket edecek.
Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metrelik kruvaziyer, ilçeye ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 616 yolcu ve 435 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
Lüks gemi, yarın akşam İzmir'e hareket edecek.