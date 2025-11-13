Merkez Bankası’nın rezervlerinde artış! Yeniden 185 milyar doları geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri ise 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 1.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 04.04.2025 76.422 77.838 154.261 30.05.2025 83.164 70.026 153.190 13.06.2025 86.543 72.744 159.289 20.06.2025 85.001 70.697 155.698 18.07.2025 85.266 83.303 168.567 25.07.2025 85.223 86.625 171.848 08.08.2025 86.758 87.607 174.365 15.08.2025 85.582 90.928 176.510 22.08.2025 85.237 91.090 176.327 29.08.2025 87.326 91.031 178.357 05.09.2025 90.931 89.176 180.107 10.10.2025 102.397 87.337 189.734 17.10.2025 111.169 87.273 198.442 24.10.2025 104.667 80.838 185.506 31.10.2025 103.215 80.382 183.598 07.11.2025 103.061 81.985 185.047