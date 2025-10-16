16 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri İzmir ve Antalya'da TOKİ projesi için kamulaştırma kararı

İzmir ve Antalya'da TOKİ projesi için kamulaştırma kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.10.2025 10:27
ABONE OL
İzmir ve Antalya’da TOKİ projesi için kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı kararlarıyla, TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’in Kemalpaşa ilçesi ile Antalya’nın Finike ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal konut projeleri kapsamında İzmir ve Antalya'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Akalan ve Çambel mahallelerinde ve Antalya'nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir ve Antalya’da TOKİ projesi için kamulaştırma kararı İzmir ve Antalya’da TOKİ projesi için kamulaştırma kararı İzmir ve Antalya’da TOKİ projesi için kamulaştırma kararı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör