11 Ekim 2025, Cumartesi
Yerli doğal gazda yeni bir dönem! Karadeniz gazında ihracat hamlesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 07:37
Yerli doğal gazda yeni bir dönem başlıyor. Enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle önemli adımlar atan Türkiye, artık ihracat sürecine geçmeye hazırlanıyor. Yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte, Karadeniz’de üretilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına satılmasının önü açıldı.

Enerji sektöründe önemli bir kavşak noktası konumuna yükselen Türkiye yeni bir aşamaya geçiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Karadeniz'de üretilen yerli doğal gazın sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) dönüştürülerek ihraç edilebilmesinin önünü açtı.

Böylece enerji ithalatçısı olan Türkiye söz konusu kararla artık enerji ihracatçısı ülkeler ligine yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yüklenerek "Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez" sözü, EPDK'nın söz konusu kararıyla artık yeni bir safhaya geçiyor.

TEŞVİK EDİLECEK
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre EPDK tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler kapsamında, doğal gaz depolama yatırımları teşvik edilecek. Türkiye'nin doğal gaz arz esnekliğinin artırılması ve uluslararası piyasalardaki ticari fırsatların değerlendirilmesi amacıyla, yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (FSRU) tesislerinin yerinden ayrılması ve ihtiyaç olan başka bölgelerde hizmet verebilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Türk karasularında bulunan yerli veya yabancı deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, doğal gaz toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerce LNG satışı gerçekleştirilmesine olanak sağlandı.

ARZ GÜVENLİĞİ
Yapılması planlanan mevzuat değişiklikleri ile; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefi yolunda arz güvenliği ve kaynak çeşitliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca bu süreçte Karadeniz'de üretilen yerli doğal gazın gerek boru hatları ile gerekse de sıvılaştırma tesisleri vasıtasıyla sıvılaştırılarak ihracatının da önü açılıyor.

Doğal gaz ithalatı ve ihracatında hem özel sektör hem de kamu şirketleri açısından süreçler daha da hızlandırılarak ticaret hacminin artırılması, doğal gaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi ve iletim sisteminin daha etkin işlemesi de düzenlemenin hedefleri arasında.

HEDEF 4 TRİLYON METREKÜP
Söz konusu ihracat kararı şu an keşfi gerçekleştirilen 785 milyar metreküplük doğal gazın yanı sıra hala keşfedilmeyi bekleyen ve büyüklüğü uzmanlarca 4 trilyon metreküp olarak varsayılan gazın uluslararası pazara açılması için de önem taşıyor. Şu an Türkiye'nin Karadeniz'de günlük doğal gaz üretimi yaklaşık 10 milyon metreküpe dayanırken, 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye alınmasıyla üretim 20 milyon metreküpe, 2028'de faz-3'e geçilmesi ile birlikte de üretim 40 milyon metreküp seviyelerine yükselecek.

