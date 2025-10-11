Yerli doğal gazda yeni bir dönem! Karadeniz gazında ihracat hamlesi

Karadeniz gazında ihracat hamlesi

HEDEF 4 TRİLYON METREKÜP

Söz konusu ihracat kararı şu an keşfi gerçekleştirilen 785 milyar metreküplük doğal gazın yanı sıra hala keşfedilmeyi bekleyen ve büyüklüğü uzmanlarca 4 trilyon metreküp olarak varsayılan gazın uluslararası pazara açılması için de önem taşıyor. Şu an Türkiye'nin Karadeniz'de günlük doğal gaz üretimi yaklaşık 10 milyon metreküpe dayanırken, 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye alınmasıyla üretim 20 milyon metreküpe, 2028'de faz-3'e geçilmesi ile birlikte de üretim 40 milyon metreküp seviyelerine yükselecek.