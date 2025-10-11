İşletmelerde yeni dönem! Marketler ambalaj ağırlığını fiyattan düşecek | Lokantalar fiyatlarını sisteme girecek
Fiyat etiketlerine ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre marketler, ürün fiyatlarını hesaplarken ambalaj ve kutu ağırlığını toplam fiyattan düşmek zorunda olacak. Ayrıca lokanta ve restoranlar, fiyat listelerini elektronik sisteme girerek güncel şekilde paylaşacak.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle çeşitli iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yürütülen düzenleme, denetim ve yaptırımlara kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde, fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildiği vurgulanarak şu bilgiler verildi:
"Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan ve kriterleri Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığımıza aktarmakla yükümlü olacaktır. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek, kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine sunulacaktır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenerek ilan edilecektir. Bu düzenlemeyle tüketicilerimiz, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden, her an dijital ortamda erişebilme imkanına kavuşacaktır."
AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERDE DARA MİKTARI DÜŞME ZORUNLULUĞU
Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) artık zorunlu olarak düşüleceğine işaret edilen açıklamada, bu sayede tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacağı ve haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek, adil ticaret ilkesinin güçlendirilmiş olacağı belirtildi.
Açıklamada, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabileceği, tüketicilerin talebi halinde işletmelerin fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacağı bildirildi. Bu sayede vatandaşların fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda hızlı, kolay ve şeffaf biçimde ulaşabileceğinin altı çizildi.
KİTAP VE DERGİ SATIŞLARINDA ELEKTRONİK FİYAT GÖSTERİMİ
Kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimine geçildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme, tüketicilerimizin söz konusu ürünlerin fiyatlarını daha kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenebilmesini sağlayacaktır. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler nezdinde fiyat listeleri ve uygulamaları titizlikle denetlenmektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 11-12 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Hafta sonu sınav var mı, ne sınav var, saat kaçta?
- Kış kapıyı çaldı, atkı ve berelerinizi çıkartın! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı: 6 il sarı koda alındı
- Tabağı bitirmek ayıp sayılıyor! Dünyanın en şaşırtıcı sofra kuralları
- BEDAŞ açıkladı! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hafta sonu hangi ilçelerde kesinti olacak?
- İradeleri çelikten! Yıllarca beklemeyi göze alan en sabırlı 4 burç
- Kahvaltınızdaki ‘masum’ alışkanlık aslında düşmanınız! Uzmanlar uyardı: Kaşık kaşık şeker tüketiyormuşuz
- Atmayın, yiyin! Uzmanlar açıkladı: Kararan avokadonun bilinmeyen gerçekleri
- Zeka testi: Ters 39’lar arasında 93 sayısı gizleniyor! Görenlerin yalnızca yüzde 5’i 8 saniyede bulabildi
- B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği önlemenin lezzetli yolları
- DKMP 240 Personel Alımı 2025: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı…
- 2025-2026 EuroLeague | Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?