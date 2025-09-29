Rekabet Kurulu'ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede
Rekabet Kurulu, "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemi nedeniyle aralarında Banvit, Lezita, Beypiliç, Erpiliç, Şenpiliç, Keskinoğlu ve Gedik gibi firmaların da bulunduğu birçok tavuk üreticisine toplamda 3,7 milyar TL para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapan Banvit, şirkete 947 milyonu aşkın ceza kesildiğini duyurdu.
Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasakladı. Bolu merkezli üretim yapan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının da yer aldığı çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.
Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasakladı. Karar kapsamında aralarında Bolu'da üretim merkezi bulunan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının da yer aldığı çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.
Soruşturmada uzlaşmaya giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç yaklaşık 1 milyar TL ceza ödemeyi kabul etti. Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç ve Gedik ise toplam 2 milyar 700 milyon TL ceza ile karşı karşıya kaldı.
Yeni düzenlemeyle, üretici ve tedarikçi firmalar alıcılarına gönderdikleri fiyat listelerini aynı anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece önceden fiyat paylaşımı engellenecek, rekabetin şeffaf işlemesi ve tüketicilerin korunması sağlanacak.
BANVİT'TEN KAP AÇIKLAMASI
Banvit, Rekabet Kurulu tarafından 947 milyon 305 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin bildirildiğini açıkladı.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir." denildi.
Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirkete ulaşmadı. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirkete tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecek.
Açıklamada, "Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.
