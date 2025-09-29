29 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu'ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede

Rekabet Kurulu'ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 10:11 Güncelleme: 29.09.2025 10:54
ABONE OL
Rekabet Kurulu’ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede

Rekabet Kurulu, "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemi nedeniyle aralarında Banvit, Lezita, Beypiliç, Erpiliç, Şenpiliç, Keskinoğlu ve Gedik gibi firmaların da bulunduğu birçok tavuk üreticisine toplamda 3,7 milyar TL para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapan Banvit, şirkete 947 milyonu aşkın ceza kesildiğini duyurdu.

Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasakladı. Bolu merkezli üretim yapan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının da yer aldığı çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE 13 FİRMAYA REKOR CEZA

Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasakladı. Karar kapsamında aralarında Bolu'da üretim merkezi bulunan Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarının da yer aldığı çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurulu tavuk üreticilerine toplamda 3,7 milyar TL ceza kesti. (A Haber arşiv)Rekabet Kurulu tavuk üreticilerine toplamda 3,7 milyar TL ceza kesti. (A Haber arşiv)

Soruşturmada uzlaşmaya giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç yaklaşık 1 milyar TL ceza ödemeyi kabul etti. Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç ve Gedik ise toplam 2 milyar 700 milyon TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre üretici ve tedarikçi firmalar alıcılarına gönderdiği fiyat listelerini aynı anda yürürlüğe koyacak. (A Haber arşiv)Yapılan yeni düzenlemeye göre üretici ve tedarikçi firmalar alıcılarına gönderdiği fiyat listelerini aynı anda yürürlüğe koyacak. (A Haber arşiv)

Yeni düzenlemeyle, üretici ve tedarikçi firmalar alıcılarına gönderdikleri fiyat listelerini aynı anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece önceden fiyat paylaşımı engellenecek, rekabetin şeffaf işlemesi ve tüketicilerin korunması sağlanacak.

Banvit'e toplam 947 milyon lirayı aşkın ceza kesildi. (A Haber arşiv)Banvit'e toplam 947 milyon lirayı aşkın ceza kesildi. (A Haber arşiv)

BANVİT'TEN KAP AÇIKLAMASI
Banvit, Rekabet Kurulu tarafından 947 milyon 305 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirkete ulaşmadı. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirkete tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecek.

Açıklamada, "Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rekabet Kurulu’ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede Rekabet Kurulu’ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede Rekabet Kurulu’ndan tavuk üreticilerine 3,7 milyar TL ceza! Banvit, Lezita, Gedik, Erpiliç de listede
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör