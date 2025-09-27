Yasa dışı bahis siteleri engel tanımıyor! Devlet kapattı farklı alan adıyla açtılar | Spor Toto Teşkilatı ve BTK ortaklaşa mücadele edecek

Spor Toto Teşkilatı ve BTK yasa dışı bahisle ortaklaşa mücadele edecek

KOORDİNE OLMALILAR

Sayıştay raporunda yasa dışı bahis sitelerinin oyununu da ortaya çıkardı. Kurum, 2024 yılında yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesinin 22 kez, bir diğerinin 21 kez erişime kapatıldığını, ancak bu sitelerin web alan adında çeşitli rakam değişiklikleri yapılarak yeniden açıldığının belirlendiğini kaydetti.

Örnek olarak belirtilen bu internet sitelerinin yanı sıra, erişimi engellenen diğer birçok internet sitesinde de benzer durumun söz konusu olduğu anlaşıldı. Erişime kapatılan internet sitelerinin aynı yöntemi kullanmaya devam ettiği gözlemlendi. Kurum bu tespitler çerçevesinde Spor Toto ve BTK'nın ortaklaşa çalışma yürüterek, hızlı koordine olmasını önerdi.