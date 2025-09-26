Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gençlere 4,9 milyon lira proje desteği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması" kapsamında kazanan gençlere ödülleri verildi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nın 3. dönem ödül töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nın 3. dönem ödül töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Bugün burada, 65 farklı üniversiteden 315 gencimizin, 200 proje ile ortaya koyduğu vizyoner fikirlerin coşkusunu hep birlikte paylaşıyoruz. Ödül alan ya da almayan, bu yarışmaya emek veren her bir öğrencimizi canı gönülden kutluyorum. Sizler, yalnızca bir yarışmaya katılmadınız; Türkiye'nin yarınlarına yön verecek bir hareketin öncüleri de oldunuz." ifadelerini kullandı.
Çağın, teknolojinin sınırlarını zorladığı, bilginin dünyayı yeniden şekillendirdiği bir çağ olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu çağda, fikir üretmeyen, yenilik peşinde koşmayan toplumların geleceği inşa etmesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden, sizin gibi genç beyinlerin üretken, cesur ve dönüştürücü fikirleri, Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını oluşturuyor." şeklinde konuştu.
"'İSTEMEZÜKÇÜLERE' İNAT DESTANSI BİR KALKINMA HAMLESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Bakan Uraloğlu, son 23 yılda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "yapamazsınız" korosuna kulak tıkadıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "'İstemezükçülere' inat destansı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bu başarılar, muhalefetin engellemeleri ve iftiralarına rağmen, milletimizin kararlılığı ve çalışkanlığıyla hayata geçti. Ürettiğimiz milli teknoloji ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek. TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Hava savunma sanayinde Dünya güç dengelerini değiştiren, çığır açan teknolojilere imza attık. 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2010'da Anka, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdik. 2022'de Bayraktar Kızılelma'yı ve ardından yerli savaş uçağımız KAAN'ı gökyüzünde görerek birçok başarıya imza attık. MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik."
Dünyanın ilk SİHA Gemisi "TCG Anadolu"yu Türk tersanelerinde ürettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarımızı raylara indirdik. Milli Banliyö Trenimizi üreterek Gaziray'da hizmete başlattık. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve özgüvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve geçtiğimiz 21 Nisan'da hizmete aldık. TÜRKSAT 6A'dan edindiğimiz tecrübelerle haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yerimizi aldık ve uydu ihracatçısı konumuna yükseldik. Şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık. Bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacak." şeklinde konuştu.
"32 FARKLI ÜNİVERSİTEDEN 46 PROJE VE 82 ÖĞRENCİMİZ, ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ"
Bu yarışmanın, yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun gençlerle buluştuğu bir platform olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlk yılında 19 üniversiteyle başlayan bu yolculuk, bugün 65 üniversiteye, 315 gencimizin 200 projesine uzandı. Karayolu, Denizcilik, Demiryolu, Havacılık-Uzay ve Haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi. 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz, ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir gencimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum."
Söz konusu yarışmanın bir rekabetten çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu, gençlerimizin fikirleriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme geleceğini şekillendirme hareketidir. Sizlerin projeleri, sadece bir fikir olmaktan öte, ülkemizin altyapısına, teknolojisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak somut adımlardır." şeklinde konuştu.
"UFEST, TÜRKİYE'NİN EN DİNAMİK ULAŞIM FESTİVALİ OLARAK BAKANLIĞIMIZIN VİZYONER PROJELERİNİ SİZLERLE BULUŞTURUYOR"
Bakanlığın, bilim ve teknolojiyle kalkınma yolculuğunu hız kesmeden sürdürdüğünü de ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz, bu vizyonun önemli bir parçası. İlk sayımızda Kalkınma Yolu Projesi'ni, ikinci sayımızda 'Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik' temasını ele aldık. Şimdi ise üçüncü sayımızda, 'Denizyolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik' temasıyla yola çıktık. Şu anda makale alımları için başvurular devam ediyor ve son teslim tarihi olan 20 Ekim 2025'e kadar da DergiPark üzerinden makalelerinizi bekliyoruz. Sizlerin fikirleri, bu dergiyi daha da zenginleştirecek." dedi.
Ayrıca, Bakanlık olarak gençlerle omuz omuza çalışmaya büyük önem verdiklerinin de altını çizen Uraloğlu, "Teknofest ve Bölgesel Kariyer Fuarları ile birlikte Bakanlığımızın bizzat organize ettiği U-FEST gibi özgün etkinliklerimizle sizlere ilham olmayı, sizleri geleceğin liderleri olarak görmeyi hedefliyoruz. U-FEST, Türkiye'nin en dinamik ulaşım festivali olarak, karayolundan havayoluna, demiryolundan denizyoluna ve iletişime kadar Bakanlığımızın vizyoner projelerini sizlerle buluşturuyor." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, en son Eskişehir ve Rize'de gerçekleştirdikleri fuarları önümüzdeki günlerde de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde gerçekleştireceklerini ifade etti.
"BİRİLERİ BİZE 'YAPAMAZSINIZ' DEDİĞİNDE, BİZ DURMADIK, ÇALIŞTIK, BAŞARDIK"
Sözlerini tamamlamadan önce gençlere bir kez daha seslenen Uraloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Birileri bize 'yapamazsınız' dediğinde, biz durmadık, çalıştık, başardık. Şimdi sıra sizlerde! Sizin ellerinizle gerçeğe dönüşecek nice projeler hayata geçeceğine inanıyoruz. Biriniz, yapay zeka destekli bir trafik yönetim sistemiyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacak. Bir diğeriniz, denizyolu taşımacılığında karbon nötr bir teknolojiyle dünyayı değiştirecek. Ya da bir başkası, uzay teknolojilerinde çığır açacak."
Bakan Uraloğlu, Teknofest kuşağından gelen gençlerin, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 42. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda "Air Traffic Controller Diversion & Support System" (hava trafik kontrolörü seyir ve destek sistemi) projeleriyle, havacılıkta kritik bir soruna yapay zeka temelli bir çözüm sunarak 25 proje arasından dünya birincisi olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, "Antalya'da başlattığımız "AI in the Sky" vizyonuyla ilham alan bu gençlerimiz, hava trafik kontrolünde güvenli rota değişimlerini kolaylaştıran ve kriz yönetimi kapasitesini güçlendiren bir sistem geliştirerek Türkiye'nin adını zirveye taşıdı." dedi.
