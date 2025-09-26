Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gençlere 4,9 milyon lira proje desteği

32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrenci ödüle layık görüldü. (A Haber arşiv)

Bu yarışmanın, yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun gençlerle buluştuğu bir platform olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlk yılında 19 üniversiteyle başlayan bu yolculuk, bugün 65 üniversiteye, 315 gencimizin 200 projesine uzandı. Karayolu, Denizcilik, Demiryolu, Havacılık-Uzay ve Haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi. 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz, ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir gencimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Söz konusu yarışmanın bir rekabetten çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu, gençlerimizin fikirleriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme geleceğini şekillendirme hareketidir. Sizlerin projeleri, sadece bir fikir olmaktan öte, ülkemizin altyapısına, teknolojisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak somut adımlardır." şeklinde konuştu.

Bakanlığın, bilim ve teknolojiyle kalkınma yolculuğunu hız kesmeden sürdürdüğünü de ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz, bu vizyonun önemli bir parçası. İlk sayımızda Kalkınma Yolu Projesi'ni, ikinci sayımızda 'Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik' temasını ele aldık. Şimdi ise üçüncü sayımızda, 'Denizyolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik' temasıyla yola çıktık. Şu anda makale alımları için başvurular devam ediyor ve son teslim tarihi olan 20 Ekim 2025'e kadar da DergiPark üzerinden makalelerinizi bekliyoruz. Sizlerin fikirleri, bu dergiyi daha da zenginleştirecek." dedi.

Ayrıca, Bakanlık olarak gençlerle omuz omuza çalışmaya büyük önem verdiklerinin de altını çizen Uraloğlu, "Teknofest ve Bölgesel Kariyer Fuarları ile birlikte Bakanlığımızın bizzat organize ettiği U-FEST gibi özgün etkinliklerimizle sizlere ilham olmayı, sizleri geleceğin liderleri olarak görmeyi hedefliyoruz. U-FEST, Türkiye'nin en dinamik ulaşım festivali olarak, karayolundan havayoluna, demiryolundan denizyoluna ve iletişime kadar Bakanlığımızın vizyoner projelerini sizlerle buluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, en son Eskişehir ve Rize'de gerçekleştirdikleri fuarları önümüzdeki günlerde de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

"BİRİLERİ BİZE 'YAPAMAZSINIZ' DEDİĞİNDE, BİZ DURMADIK, ÇALIŞTIK, BAŞARDIK"

Sözlerini tamamlamadan önce gençlere bir kez daha seslenen Uraloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Birileri bize 'yapamazsınız' dediğinde, biz durmadık, çalıştık, başardık. Şimdi sıra sizlerde! Sizin ellerinizle gerçeğe dönüşecek nice projeler hayata geçeceğine inanıyoruz. Biriniz, yapay zeka destekli bir trafik yönetim sistemiyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacak. Bir diğeriniz, denizyolu taşımacılığında karbon nötr bir teknolojiyle dünyayı değiştirecek. Ya da bir başkası, uzay teknolojilerinde çığır açacak."

Bakan Uraloğlu, Teknofest kuşağından gelen gençlerin, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 42. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda "Air Traffic Controller Diversion & Support System" (hava trafik kontrolörü seyir ve destek sistemi) projeleriyle, havacılıkta kritik bir soruna yapay zeka temelli bir çözüm sunarak 25 proje arasından dünya birincisi olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, "Antalya'da başlattığımız "AI in the Sky" vizyonuyla ilham alan bu gençlerimiz, hava trafik kontrolünde güvenli rota değişimlerini kolaylaştıran ve kriz yönetimi kapasitesini güçlendiren bir sistem geliştirerek Türkiye'nin adını zirveye taşıdı." dedi.