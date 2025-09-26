Sahte faturaya hapis cezası! 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede 1 Ekim’den itibaren yeni bir döneme giriyor. Artık sahte belgeyi bilerek kullanan mükellefler, doğrudan vergi kaçakçılığı kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemeyle, söz konusu kişilere 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası verilmesinin yolu açılmış olacak.
Şirket sahiplerinin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak ve 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak.
Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik başlattığı çalışma 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.
"BİLMEDEN KULLANDIM" BAHANESİNE SON
Sabah'ın haberine göre Mevcutta sahte belge (fatura) kullandığı tespit edilen şirketler sahte belgeyi bilmeden kullandığını, belgeyi düzenleyen kişinin sorumlu tutulmasını iddia ederek yaptırımdan kurtuluyordu. Ancak şimdi yapılan düzenlemeyle şirketlerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek.
Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişiler hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında suç duyurusunda bulunularak 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almaları sağlanacak.
TEMİNAT İSTENECEK
Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek.
VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek. Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek.
Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.
PARA AKLAMAYA SOKULACAK
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkanı tanınacak. Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.
CEZA SÜRECİ HIZLANACAK
Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece, sahte belge düzenleyenlerin hızla ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Bir kasesi şifa dolu! Bağışıklığı güçlendiriyor, gribe kalkan oluyor: Düzenli içildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi
- 30 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Haftanın indirimleri belli oldu: Toz deterjan 299 TL, leke çıkarıcı 130 TL…
- 2025 Erzurum deprem haritası: Erzurum fay hattı nereden geçiyor, hangi bölgeler riskli?
- Dünya Eczacılar Günü ne zaman? 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? 2025 Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri
- 25 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak? Saat kaça kadar sürecek?