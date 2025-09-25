BRICS+ Moda Zirvesi’nde Türkiye imzası

Kültürel çeşitliliğe saygı

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, zirvenin moda endüstrisi içindeki ilgili imalat sektörlerinin geliştirilmesine odaklanan genel oturumlarından birinde önemli bilgiler paylaştı "İşbirliği, gelişmekte olan ekonomilerin güçlü yanlarını bir araya getirmelerine olanak tanır. Örneğin, bir ülkenin hammaddelerini başka bir ülkenin üretim kapasitesiyle veya bir ülkenin zanaatkarlığı, başka bir ülkenin dijital perakende altyapısıyla birleştirebilir" diye vurguladı. "Bu, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırır ve sürdürülebilir uygulamalara ve yeni teknolojilere erişimi hızlandırır."

Moda alanında kurulan diplomatik ilişkiler, BRICS+ Moda Zirvesi'nin temel ilkelerinden biri olmaya devam ederken, ademi merkeziyetçilik ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ön plana çıkıyor. Bu kavramlar, Türkiye'nin stratejik konumlandırması açısından özellikle önem arz ediyor.

Modest Fashion Week CEO'su Özlem Şahin Ertaş, "Vakfımız moda haftası etkinlikleri düzenliyor. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her seferinde kendimize şu üç soruyu soruyoruz: Hangi değerleri teşvik ediyoruz? Sektöre hangi çözümü sunuyoruz? Yaptıklarımızın sonucu nedir? Şu anda 60'tan fazla ülkeyi bir araya getiriyor, farklı hükümet yapılarıyla çalışıyor ve çeşitli kitlelere hitap ediyoruz. Her etkinlikte, kültürel çeşitliliğe saygı gösterme hedefiyle hareket ediyoruz."

Türkiye, ünlülerin tasarımcısı Emre Erdemoğlu tarafından temsil edildi