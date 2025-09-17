Merkez Bankası Paypole ve IQ Money’nin faaliyet izinlerini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izinlerini iptal etti.



TCMB'nin konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, elektronik para ihraç etmek üzere IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 10/9/2020 tarih ve 10953/20552 sayılı ve Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 27/4/2023 tarih ve 11429/21028 sayılı kararlar ile verilmiş faaliyet izninlerinin 6493 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine verildi.