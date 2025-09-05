Savunma sanayinin yıldızı Türkiye! Pazar payı giderek artıyor

Türk savunma sanayii şirketleri, ülkemizde olduğu gibi dünyada da adından söz ettiriyor... ABD'de savunma ve ulusal güvenlik konularında yayın yapan ve dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen "Defense News" dergisi tarafından her yıl "Defense News Top 100" listesi yayınlanıyor.

Bu yıl yayınlanan listede ise 5 Türk savunma şirketi öne çıktı.

LİSTEDE AVRUPA MERKEZLİ 34 ŞİRKET YER ALDI

"Defense News Top 100"de her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listeye, Avrupa merkezli 34 şirket girdi.

Avrupa'da savunma sektörü 2024'te güçlü bir toparlanma ve büyüme yaşarken, listedeki Avrupa şirketlerinin toplam savunma geliri 2023'te yaklaşık 133,34 milyar dolar oldu. Bu değer, 2024'te 158,87 milyar dolara yükseldi.

Bu durum ise, sektör genelinde yüzde 19,15'lik bir artışa karşılık geldi.

TÜRKİYE YÜKSEK BÜYÜME ORANIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Büyümede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Doğu Avrupa'daki güvenlik tehditleri, NATO harcamalarındaki artış gibi gelişmeler etkili oldu.

Birleşik Krallık ve Fransa, toplam gelirin büyük kısmını oluştururken Doğu Avrupa ve Türkiye'den şirketler yüksek büyüme oranlarıyla dikkati çekti.

Büyümede kara sistemleri ve füze/mühimmat üreticileri öne çıkarken, havacılık tarafında daha sınırlı artışlar kaydedildi.

LİSTEDE İLK 3'TE YER ALAN ÜLKELER

Avrupa şirketlerinin toplam gelirinden en fazla payı, yüzde 13,90 artış ve 47 milyar 751 milyon dolarla Birleşik Krallık'tan 6 şirket aldı.

Fransa, 5 şirket ve yüzde 27,50 artışla 35 milyar 387 milyon dolar savunma geliri elde etti. Birleşik Krallık ve Fransa'nın payı, toplam gelirin yaklaşık yüzde 52'sini oluşturdu. Bu ülkeleri izleyen İtalya, 2 şirket ve yüzde 9,30 artışla 16 milyar 4 milyon dolar paya ulaştı.

İlk 3 sıra Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan oluşurken, Türkiye'den 5 savunma sanayii şirketi yüzde 28,02 artışla toplam 10 milyar 723 milyon dolar gelir elde etti.

Şirket bazında ilk sırada Birleşik Krallık'tan 32 milyar 260 milyon dolar gelirle BAE Systems yer aldı. Bu şirketi Fransa'dan Thales, İtalya'dan Leonardo izledi.

TÜRK SAVUNMA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARI

Türk savunma sanayii şirketleri, yüksek büyüme potansiyeli, hızlı ürün geliştirme kabiliyeti ve ihracat odaklı stratejisiyle etkinliklerini artırdı.

Türk şirketleri, 2024'te hem toplam gelirlerini hem de Avrupa içindeki pazar paylarını yükseltmeyi başardı.

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında Türkiye'yi en üst basamakta ASELSAN temsil etti.

ASELSAN 3 milyar 541 milyon dolar gelirle 14. sırada yer buldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 15, Roketsan 24, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) 26 ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 27. sırada yer aldı.

AVRUPA ŞİRKETLERİ ARASINDA EN YÜKSEK GELİR ARTIŞI SIRALAMASINDA ASFAT ÖNE ÇIKTI

Avrupa şirketleri arasında en yüksek gelir artışına yüzde 100,33 ile Türkiye'den ASFAT ulaştı. ASFAT, gelirini 1 milyar 276 milyon dolara çıkardı.

ASFAT'ı yüzde 93,70 artışla SES S.A (Lüksemburg), 58,36 artışla Polish Armaments Group (Polonya), yüzde 50,10 artışla Thales (Fransa) ve yüzde 50,08 Rheinmetall AG (Almanya) izledi.