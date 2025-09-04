04 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri TMO ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı

TMO ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.09.2025 11:29
ABONE OL
TMO ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat, mısır, kabuklu fındık ve haşhaş kapsülü alım bedeli 5 milyar 175 milyon TL’yi üreticilerin hesaplarına yatırdı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımı yapılan hububat, mısır, kabuklu fındık ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

TMO'nun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

5-11 Ağustos'ta hububat, 18-24 Ağustos'ta mısır, 25-29 Ağustos'ta kabuklu fındık ve 27 Ağustos-2 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TMO ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı TMO ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı TMO ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör