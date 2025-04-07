Trump'ın tarifeleri hisse ve kriptoları vurdu! Borsalarda "kara" pazartesi: Otomotivde deprem
Donald Trump'ın gümrük vergisinde yeni tarifeleri açıklamasının ardından borsalarda adeta deprem yaşanıyor. ABD ve Avrupa borsaları sonrası panik şimdi de Asya'ya sıçradı. Japon borsası Nikkei 225 Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, açılışta düşüş yüzde 8'i aştı. Kripto para piyasaları da adeta çöküşe geçti. Bitcoin uzun bir süre sonra 76 bin dolar seviyesine düşerken, Ethereum'da ise kayıp yüzde 14 oldu. Trump'ın açıkladığı vergi tarifesi giyimden otomotiv sektörüne kadar pek çok şirketi zora soktu. İşte ayrıntılar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin ardından dünya genelindeki borsalar adeta ateş hattına döndü. Trump'ın tarife kararına ilk misilleme Çin'den gelmişti. Çin, ABD'nin kendisine uygulayacağı gümrük tarifesini ABD'ye karşı uygulayacağını açıklamış ve bunun yanı sıra bazı ABD'li firmaları da kara listeye almıştı.
ASYA BORSALARINDA KARA PAZARTESİ
Ticaret savaşı fitilinin resmen ateşlenmesi ile beraber dünya borsalarında sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. ABD borsaları Trump'ın açıklamalarının ardından büyük değer kaybı yaşarken, Asya borsaları ise adeta "Kara Pazartesi"ye sahne oldu. Japon borsası 7 Nisan 2025 gününe yüzde 8'i aşan bir düşüşle başladı. TSİ sabah 07.00 sıralarında düşüş yüzde 6 civarına geriledi. Nikkei 225 endeksi 31 bin 700 puan civarına düşerken, bu rakam Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviye oldu.
HİSSE SENETLERİ YERLE BİR!
Trump'ın ABD'de son yüzyılın en yüksek gümrük vergilerini uygulamaya devam etme niyetini belirtmesinin ardından hisse senetleri sert düşüşler yaşadı, güvenli liman para birimleri yükseldi ve tahvil faizleri genel olarak geriledi.
Asya hisseleri, Wall Street hisseleri için pandemiden bu yana en kötü haftanın ardından düştü.
Mavi çipli S&P 500'ü takip eden kontratlar yüzde 3,1 düştü. Stoxx Europe 600 vadeli işlemleri yüzde 2,8 düştü ve Asya hisseleri darbe aldı, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 10'dan fazla düştü.
KRİPTO PİYASALAR DA ÇÖKTÜ
Ülke borsalarının ardından kripto para piyasaları da düşüşten nasibini aldı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 14'lük sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1538 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan ethereumda satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.
Piyasanın lideri bitcoin de sert düşüşten nasibini aldı. Bitcoin fiyatı yüzde 7'lik bir geri çekilmenin ardından 77000 doların altını gördü. Bitcoin fiyatı şu sıralar 76900 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Aralık 2024'te 107 bin dolara kadar çıkan bitcoin, bu sabah 76900 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 27'lik bir düzeltme yaşadı.
ALTCOİNLER DİBİ GÖRDÜ
Bitcoin ve ethereum fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından altcoinlerin neredeyse tamamı ortalama yüzde 10'luk kayıplar verdi. Market hacmi en büyük coinler arasında yer alan XRP'nin fiyatı 1,8 doların altına gerilerken, Solana ise 103 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 satte en çok değer kaybeden coinler arasında yüzde 12'yi aşan kayıplar yaşayan SUI'nin fiyatı da 1,86 dolar seviyesinde.
TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFESİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ SARSTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifesi, otomotiv devlerini zor durumda bıraktı. Yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan vergi kararı, sektör genelinde işten çıkarmalar ve üretim duruşlarıyla karşılandı. Uzmanlara göre, yaşanan gelişmeler pandemi döneminden bile daha ağır sonuçlar doğurabilir.
DEV MARKALARDAN FARKLI HAMLELER: İŞTEN ÇIKARMA, İHRACAT DURDURMA, FİYAT ARTIŞI
Stellantis, ABD'de 900 kişiyi işten çıkarırken, Jaguar-Land Rover ABD'ye ihracatı durdurdu. Mercedes-Benz bazı modellerini Alabama'daki fabrikaya kaydırmayı planlıyor. Ferrari fiyatları %10 artırdı; Ford, çalışan indirimi sunarak tepki verdi. BMW, 1 Mayıs'a kadar vergi maliyetlerini üstleniyor. Hyundai ise en az iki ay fiyatlarını sabit tutacak.
ABD'NİN YENİ TARİFELERİNE DÜNYA BORSALARININ TEPKİSİ
Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerin ardından dünya borsalarının hemen hemen tümünde düşüş yaşandı. İşte borsalarda yaşananlar:
-Çin borsasında CSI 300 endeksi %5'in üzerinde değer kaybı.
-G. Kore Kospi endeksinde kayıplar %4'ü aştı.
-Hong Kong'da Hang Seng endeksi ilk işlemlerde %9 civarında geriledi.
-Avustralya borsasında da kayıplar %4'e yaklaştı.
TRUMP'TAN KARARLILIK MESAJI
Trump ise hafta sonu geri adım atmayacağını yenileyerek diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını ifade etti. Yeni vergilerin piyasaları sarsması ve durgunluk korkularından tedirgin olmadığının altını çizen Trump, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir." dedi.
Dünya liderleri ile konu ile ilgili görüştüklerini ifade eden Trump, anlaşma yapılması için hevesli olduklarını belirtip, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz." cümlelerini kurdu.
YATIRIMCILARDA PANİK HAVASI
Piyasalarda yaşanan bu depremler için analistler ise "Sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" söylüyor. Ayrıca, analistler yatırımcının uzayan bir ticaret savaşından tedirgin olduklarının da altını çizerek şu sözleri sarf etti: "Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu. Ama bu olmadı. Tarifeleri düşürmeye yönelik anlaşmalar görülmeden kırılganlık devam edebilir. Yatırımcılar şimdi piyasaların çöküşünden ve küresel çapta bir durgunluktan daha fazla çekiniyor. Hisse senetlerinin ne zaman dip yapacağından emin değiliz ancak 2 Nisan öncesi seviyelere mevcut tabloda ve yakın zamanda dönmek çok mümkün görünmüyor."
Yeni tarifelerin ise çarşamba günü itibarıyla başlaması bekleniyor.
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