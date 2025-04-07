Trump'ın tarifeleri hisse ve kriptoları vurdu! Borsalarda "kara" pazartesi: Otomotivde deprem

Bitcoin yüzde 7'lik düşüşle 77 bin doların altına geriledi. (AA)

KRİPTO PİYASALAR DA ÇÖKTÜ

Ülke borsalarının ardından kripto para piyasaları da düşüşten nasibini aldı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 14'lük sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1538 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan ethereumda satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.

Piyasanın lideri bitcoin de sert düşüşten nasibini aldı. Bitcoin fiyatı yüzde 7'lik bir geri çekilmenin ardından 77000 doların altını gördü. Bitcoin fiyatı şu sıralar 76900 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Aralık 2024'te 107 bin dolara kadar çıkan bitcoin, bu sabah 76900 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 27'lik bir düzeltme yaşadı.