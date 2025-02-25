AJet’ten ucuz bilet kampanyası: Yurt dışına uçuşlar 9 euro+vergi

Uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

RAMAZAN BOYUNCA KULLANILABİLECEK

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası'na uzanan 55 noktaya dış hat seferleri bulunuyor. Kampanya kapsamında 25 – 26 Şubat 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

1 EURO'DAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında; Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Kampanyada, seçili rotalarda 1 euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 euro ve 29 euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut. 26 bin 850 koltuğun satışa sunulduğu kampanya, 'basic paket' biletler için geçerli olacak. İndirimli biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.