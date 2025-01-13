Türkiye fiber ağlarla örülüyor! Abone sayısı 7,5 milyonu geçti

Türkiye genelinde fiber ağ uzunluğu 588 bin kilometre oldu (A Haber arşiv)



MOBİL GENİŞ BANT ABONE SAYISI İSE 76 MİLYON

Uraloğlu, bu dönemde Türkiye'de 9 yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından 7'sinin aktif olduğuna dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Eylül 2024 itibarıyla kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 2,3 milyonu gerçek kişiler ve 720 bini tüzel kişiler olmak üzere 3,1 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı adresi oluşturuldu. Söz konusu dönemde Türkiye'de yaklaşık yüzde 110,7 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil 94 milyon 495 bin 554 mobil abone bulunuyor. Bu dönemde 4,5G abone sayısı 87 milyon 537 bin 163 olarak gerçekleşti. 3G ve 4,5G ile bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 76 milyon 370 bin 403 oldu. Bu çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı 3 milyon 919 bin 929 terabayt olarak gerçekleşti."



Mobil şebekelerde en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkenin Almanya olduğunu belirten Uraloğlu, mobil şebekelerden en çok aranın kısa numaranın "182 Hastane Randevu"su olduğuna işaret etti.



Uraloğlu, bu dönemde SMS sayısının 5 milyar 873 milyon, MMS sayısının da yaklaşık 12,7 milyon olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: "Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 83,1'i bireysel, yüzde 16,9'u ise kurumsal abonelerden oluşuyor. 2024 yılı üçüncü çeyrekte mobil trafik hacmi bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 artarak 83,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde 502 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu."

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