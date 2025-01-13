Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş cari açık yorumu: 48,2 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası Kasım 2024'e ilişkin cari işlemler hesabını açıkladı. Cari işlemler açıklanan verilere göre 2,87 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilerle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede 'Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.' dedi.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.
Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 645 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon dolar ve 430 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 736 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 260 milyon dolar net artış oldu.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bu ay diğer sektörler 146 milyon dolar net geri ödeme yaparken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 226 milyon dolar ve 174 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.
"48,2 MİLYAR DOLAR AZALDI"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Kasım döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı." dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun şartlarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleşti. Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Avro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
|2024 Kasım
|2024 Ocak-Kasım
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-2.871
|-5.606
|1.
|İhracat
|21.923
|234.203
|2.
|İthalat
|27.158
|284.237
|Mal Dengesi
|-5.235
|-50.034
|3.
|Hizmet Gelirleri
|8.084
|105.539
|4.
|Hizmet Giderleri
|4.359
|47.501
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-1.510
|8.004
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.139
|12.184
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.581
|26.210
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-2.952
|-6.022
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|81
|416
|B.
|SERMAYE HESABI
|1
|-117
|C.
|FİNANS HESABI
|-5.724
|-23.558
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|557
|5.762
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.139
|9.600
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|1.101
|23.410
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.330
|35.822
|11.1.
|Hisse Senetleri
|39
|-2.584
|11.2.
|Borç Senetleri
|2.291
|38.406
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-1.380
|17.755
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|0
|15
|12.3.
|Bankalar
|-1.160
|10.680
|12.4.
|Diğer Sektörler
|-220
|7.060
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.533
|25.063
|13.1.
|Merkez Bankası
|-1.178
|-10.411
|13.2.
|Genel Hükümet
|174
|364
|13.3.
|Bankalar
|2.752
|32.457
|13.4.
|Diğer Sektörler
|785
|2.653
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|2.854
|17.835
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-1.527
|-15.785
|GENEL DENGE
|-1.327
|-2.050
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|1.327
|2.050
|14.
|Resmi Rezervler
|1.327
|2.050
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YHT biletleri 2025 güncel miktarlar | YHT bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya...
- Doğum izinleri uzayacak mı, son durum ne? 2025 çalışan kadına annelik ve doğum izni 1 yıla mı çıkacak?
- 2025'te en düşük konut kredisi faiz oranları: 1 milyon lira için ödeme tutarı açıklandı
- İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?
- Depozite sistemi başladı mı, hangi şehirlerde var? Depozito sistemi nasıl uygulanacak?
- AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi
- Emekliye %4'lük ek ödeme! SSK, BAĞ-KUR'lunun taban maaşı nasıl artacak? Kuruşu kuruşuna tablo
- Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması
- Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak!
- ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ | 15 Temmuz, FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?
- TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte?
- 2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama