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Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş cari açık yorumu: 48,2 milyar dolar azaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 13:30 Güncelleme: 13.01.2025 13:35
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Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş cari açık yorumu: 48,2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası Kasım 2024'e ilişkin cari işlemler hesabını açıkladı. Cari işlemler açıklanan verilere göre 2,87 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilerle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede 'Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.' dedi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 645 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon dolar ve 430 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 736 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 260 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bu ay diğer sektörler 146 milyon dolar net geri ödeme yaparken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 226 milyon dolar ve 174 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.

Bakan Şimşek, ʺYıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.ʺ dedi. (A Haber arşiv)Bakan Şimşek, ʺYıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.ʺ dedi. (A Haber arşiv)

"48,2 MİLYAR DOLAR AZALDI"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Kasım döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun şartlarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleşti. Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Avro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Kasım 2024 Ocak-Kasım
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -2.871 -5.606
1. İhracat 21.923 234.203
2. İthalat 27.158 284.237
Mal Dengesi -5.235 -50.034
3. Hizmet Gelirleri 8.084 105.539
4. Hizmet Giderleri 4.359 47.501
Mal ve Hizmet Dengesi -1.510 8.004
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.139 12.184
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.581 26.210
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2.952 -6.022
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 81 416
B. SERMAYE HESABI 1 -117
C. FİNANS HESABI -5.724 -23.558
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 557 5.762
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.139 9.600
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.101 23.410
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.330 35.822
11.1. Hisse Senetleri 39 -2.584
11.2. Borç Senetleri 2.291 38.406
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -1.380 17.755
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 15
12.3. Bankalar -1.160 10.680
12.4. Diğer Sektörler -220 7.060
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.533 25.063
13.1. Merkez Bankası -1.178 -10.411
13.2. Genel Hükümet 174 364
13.3. Bankalar 2.752 32.457
13.4. Diğer Sektörler 785 2.653
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 2.854 17.835
D. NET HATA VE NOKSAN -1.527 -15.785
GENEL DENGE -1.327 -2.050
E. REZERV VARLIKLAR 1.327 2.050
14. Resmi Rezervler 1.327 2.050
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
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