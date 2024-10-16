Kaçak telefon devri bitti! Klonlanan telefonlar bir bir kapanıyor

Kayıt ücreti ödememek için yurt dışından getirilen telefonlara yaptırılan IMEI kırdırma devri bitti. Geçen yıl ekim ayında çıkarılan kanunla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Bir yılın dolmasının ardından bu yolla kullanılan telefonlar da birer birer kapanmaya başladı. Bu işlemi yapan telefoncular, "Herhangi bir sorun yaşanmaz" garantisi verdiği için vatandaşlarla karşı karşıya kalırken, artık yeni telefonlarda klonlama yapmaktan çekiniyor. Mecidiyeköy, Eminönü gibi semtlerdeki telefoncular tarafından sıklıkla uygulanan bu yöntem artık tarih oluyor.



TELEFONCULARIN KAPISINI AŞINDIRIYORLAR

Telefonculara IMEI klonlatan vatandaşlar telefonlarının kapanmasının üzerine işlemi yapan telefoncuların kapısını aşındırıyor. Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, "Bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar. Zor durumda kaldık" dedi. 10 gündür klonlamada sorun yaşadıklarını belirten telefoncu, "Telefonu aldığınızda çift SIM ile 8 ay işletmeden kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ay için bu klonlama ücreti alıyorduk. Vatandaş 32 bin TL ödemek yerine verdiğimiz hizmet karşılığında bize 2.500 TL ödüyordu. Biz onlara bir garanti vermedik. Böyle bir risk olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.

Cep telefonu mizansen (AHABER ARŞİV)





İKİNCİ ELDE DAHA UCUZA ALIYORLAR

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Eminönü'ndeki başka bir telefoncu da IMEI'ini klonladıkları telefonları ikinci elde daha ucuza aldıklarını söyledi. Telefoncu, "Kayıt yapılan bir iPhone 14 Pro Max bugün 45-48 arasına alınır. Ancak telefon kayıtlı değilse bu fiyat 20-25'e düşer. Çünkü klonlanan telefonda muhakkak bir sorun oluşur, bunu vatandaş hemen anlamaz zamanla çıkar. O nedenle biz bu telefonları ikinci elde daha ucuza alıyoruz" dedi.

Klonlanan telefonların bir bir kapanmasıyla birlikte operatörlerin mağazalarında da yoğunluk oluştu. Bir mağaza çalışanı, "Son 10 gündür bir yoğunluk var. Telefon kapanınca insanlar anlamıyor, bunun için önce operatöre geliyor" diye konuştu. IMEI ücretinin yüksek olması nedeniyle yurtdışından alınan telefonla Türkiye arasındaki ücret farkının da çok daraldığına dikkat çeken çalışan, "O nedenle tarifeye ek telefonlara olan ilgi arttı" ifadelerini kullandı.



Cep telefonu mizansen (AHABER ARŞİV)





2025'TE NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarının, yüzde 45 artışla 2025 yılı itibarıyla 45.953 TL olacağı belirtiliyor. Yakın zamanda 500 TL'ye çıkan yurt dışı çıkış harcının da 720 TL olması bekleniyor. 2024 başından itibaren yeni kayıt ücreti 31.692 TL olarak belirlenmişti.

Temmuz 2023'ten 2023 yıl sonuna kadar geçerli olan ücret ise 20 bin TL'ydi. Bu kapsamda IMEI ücretinde 11.692 liralık bir artış yapılmıştı. Yurtdışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyenlerin, Türkiye dışından satın aldıkları telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılıyor.

Cep telefonu mizansen (AHABER ARŞİV)



IMEI KIRDIRMA NEDİR?

Eski telefonların IMEI'sinin yurt dışından vergisiz bir şekilde getirilen akıllı telefonlara atılmasına IMEI kolanlama ya da IMEI'i kırdırma deniliyor. Yasal olmayan bu işleme karşı geçen yıl ekim ayında yeni bir kanun çıkartıldı. 12 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'le yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre yönetmelikte yer alan, "Kesintisiz yedi yıl" ibaresi, "Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte, "1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinerek kapatılacak" denilmişti. Buna göre artık bir yıl boyunca sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkarılıp, iletişimleri kesiliyor. Yani akıllı telefon satın aldığınızda bir yıl boyunca kesintisiz olarak kullanmazsanız ve o cihazdan herhangi bir sinyal alınmazsa iletişime kapatılıyor.



2024 KAYIT ÜCRETİ 31.692 TL

Yurt dışından alınan telefonlar çift SIM ile 8 ay kullanılabiliyor.

Ardından vatandaşın pasaportu ile birlikte bu telefonu işletmesi gerekiyor.

IMEI kayıt ücreti 2024 yılında 31.692 TL olarak belirlendi.

Telefonun işlenebilmesi için son bir yıl içinde yurt dışına çıkılmış olma şartı bulunuyor.

Ayrıca telefon hattı ile pasaport sahibinin aynı kişi olması şart.

Eğer telefonu işleyecek kişinin pasaportu yok ise telefonun hattını pasaportu olan kişinin üzerine taşıması gerekiyor.