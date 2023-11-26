2. Torba yasada 80 maddelik liste çıktı! Meclis detayında 5 ana unsur! Emekli zammı, ehliyet affı, Bağ-Kur prim affı, taşerona kadro...
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni torba yasa içeriği ve maddeleri son dakika gelişmeleri arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2. torba yasada ekonomik konuların ağırlıklı olarak yer alması bekleniyor ve bu kapsamda memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi önemli düzenlemelerin içeriğe dahil edilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaşarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Peki torba yasa çıktı mı, çıkacak mı?
Yeni torba yasa, gündemin önemli başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor ve içeriği büyük bir merakla bekleniyor. 2. yeni torba yasada toplamda 80 maddeye yer verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamlı yasa tasarısının içeriğinde, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi çeşitli konular ele alınacak. Yasadaki maddeler, ekonomik düzenlemelerin yanı sıra sosyal konularda da önemli değişikliklere işaret ediyor. Yeni torba yasa, Türkiye'nin genel ekonomik ve sosyal yapısını etkileyecek birçok düzenlemeyi içermesiyle büyük bir öneme sahip. İşte detayları...
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti 80 maddelik torba yasayı Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanı Güler; "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecek.
YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?
Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında; memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor.
EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL
Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38, memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilave olarak çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birinci formül, kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7.500 TL olan taban maaşın, 10 bin lira ve üzerine çıkartılması yönünde.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK
Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte devreye alınacak destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar da aylık 1.430 lirayı buluyor. Yine çocuk sayısına göre annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanını verilmesi de gündemde.
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren bağ-kur prim indirimi de bu torba yasaya yetişecek konular arasında. şu anda 9 bin gün yani 254 yıl prim ödemesi gereken esnaf bu yasadan sonra 7200 gün ile emekli olabilecek. böylece 1800 gün yani 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı yakalamış olacak. yasada bir değişiklik olmaz ise şu anda bu yasadan sadece esnaf ve sanatkarlar odası'na bağlı olan ve basit usulde vergilendirilen küçü esnaf yararlanacak.
TASERONLAR BEKLİYOR
Torba yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.
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- 2. Torba yasada 80 maddelik liste çıktı! Meclis detayında 5 ana unsur! Emekli zammı, ehliyet affı, Bağ-Kur prim affı, taşerona kadro...
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