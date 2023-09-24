Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ayın kaçında yatar?
"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. İşte konu hakkında detaylar...
"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin tarihini paylaştı. Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin tarihini paylaştı. Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
Açıklamada verilen bilgiye göre, söz konusu ödemelerin 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lirası süt, 162 milyon 741 bin 597 lirası bireysel sulama sistemleri, 63 milyon 24 bin 409 lirası Uzman Eller Projesi, 60 milyon 849 bin 618 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 43 milyon 360 bin 25 lirası kırsal kalkınma yatırımları ve 4 milyon 16 bin lirası düve alım desteğine ayrıldı.
Süt desteği ödemesi TC kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için 29 Eylül saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.
Diğer desteklemeler tek dilim halinde ödenecek.
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