Eğitim ödeneği ne zaman, bugün yatacak mı? Her an haber gelebilir! 2023-2024 Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan yaklaşık 1,2 milyon öğretmen için her yıl düzenlenen eğitim ödeneği ödemeleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için de merakla bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde 1325 TL olarak ödenen eğitim ödeneğinin bu yıl ne zaman yatırılacağı özellikle öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.