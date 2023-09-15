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Eğitim ödeneği ne zaman, bugün yatacak mı? Her an haber gelebilir! 2023-2024 Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Eğitim ödeneği ne zaman, bugün yatacak mı? Her an haber gelebilir! 2023-2024 Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye malzemelerine yönelik eğitim ödeneği destekleri gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapanlar ile okul müdürleri, yardımcıları ve cezaevi okullarında görevli öğretmenler bu ödenekten yararlanabiliyor. İşte eğitim ödeneğine ilişkin detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan yaklaşık 1,2 milyon öğretmen için her yıl düzenlenen eğitim ödeneği ödemeleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için de merakla bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde 1325 TL olarak ödenen eğitim ödeneğinin bu yıl ne zaman yatırılacağı özellikle öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.

2023-2024 EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim ödeneğinin yatırıldığına ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. Geçtiğimiz yıl eğitim ödeneği okulların açıldığı tarih olan 12 Eylül'de yatırılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde okulların açıldığı ilk hafta kırtasiye ödeneğinin yatırılması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE PARASI ZAMLANDI MI?

Öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneği geçen yıl 1325 TL olarak hesaplara yatırıldı. 7. toplu sözleşme görüşmelerinde imzalanan maddeye göre eğitim hazırlık ödeneği gösterge rakamına bağlanarak yüzde %64 oranında artış yapılacak. Yapılan açıklamada " Hazırlık ödeneğinin 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödenmesini sağladık." ifadeleri kullanıldı. Son zamla beraber Öğretmen hazırlık ödeneğinin 2.200 lira seviyesinde olması bekleniyor.

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