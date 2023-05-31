Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı! 2023 kurbanlık fiyatı ne kadar? İşte ortaya çıkan rakamlar

MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kurbanlık satışı yapanlar fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 arttığını, buna neden olarak da hayvan olmayışı ve maliyetlerin yükselmesini gösterdi.

Geçen yıl İstanbul'da küçükbaş kurban fiyatı 2 bin 800 ile 4 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş kurban fiyatı ise 34 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyordu.

Geçen yıl canlı dananın kilosu 75 lirayken, canlı küçükbaşın kilosu yaklaşık 80 liraydı.