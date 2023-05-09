Başkan Erdoğan’dan memurlara zam mesajı: Haklarını teslim etmek boynumuzun borcu

Erdoğan, "Milletimiz şundan emin olsun. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak." diye konuştu.

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