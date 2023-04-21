2023 Evlere ücretsiz yerli doğalgaz ne zaman, kaç metreküp verilecek? 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?
Evlere ücretsiz yerli doğal gaz ne zaman verilmeye başlanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğal gaz ücretsiz olacak. Peki 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 2023 evlere ücretsiz yerli doğalgaz ne zaman, kaç metreküp verilecek? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın şebekeye verilme işleminde sona gelindi. Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek sağlanacak. Konuya ilişkin detayları araştıran vatandaşlar "25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki evlere ücretsiz yerli doğal gaz ne zaman verilecek?
EVLERE KAÇ METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ VERİLECEK?
"DOĞAL GAZDA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK"
Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi ihraçatla geliştirdik. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve burayı ülkenin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimi sağladık. 21 yılda yaptığımız her yatırımlar insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşımızı hayat pahalılığı konusunda yalnız bırakmadık. Doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık.
BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ
1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.
25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?
Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.
EVLERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi beklenen müjdeye göre evlere ücretsiz doğalgaz uygulaması, Karadeniz gazının evlere verilmeye başlanmasıyla başlayacak.
Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek.
Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler burada ayrıştırılacak ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek. Gaz akabinde BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak. Yerli gazın Mayıs'ın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.
19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK
Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.
Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu. İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.
19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.
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