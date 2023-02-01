Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları: 2 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...

Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugüne kadar 64 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda hak sahipleri belirlendi. Kurada 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu. Peki, 2 Şubat 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları ve isim listesi...