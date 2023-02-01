Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları: 2 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...
2 Şubat 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları ve isim listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 64 ilde 164 bin 666 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 23 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu. Peki, 1 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...
Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugüne kadar 64 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda hak sahipleri belirlendi. Kurada 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu. Peki, 2 Şubat 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları ve isim listesi...
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 1-3 Şubat 2023 günleri olarak duyuruldu. Manisa kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.
MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.
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