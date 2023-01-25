MTV taksit yapan bankalar: 2023 1. taksit MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2023 1. taksit ödemesi devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemesinde bazı bankalar taksitli ödeme imkanı sağlıyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen MTV'de ilk taksit ödemesi sona eriyor. Ödemelerde kolaylık olması açısından hangi bankaların taksit yaptığını merak eden vatandaşlar, kampanya sunan bankaları araştırıyor. Peki, MTV taksit yapan bankalar hangileri? 2023 1. taksit MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
MTV taksit yapan bankalar, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yılda iki taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 01 Ocak'ta başlamıştı. İlk taksit ödemesinde son günlere girildi. 2023 yılında geçerli olacak MTV yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlenmişti. Peki, MTV taksit yapan bankalar hangileri? 2023 1. taksit MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
2023 MTV 1. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR?
2023 yılı MTV 1. taksit ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri 31 Ocak Salı günü sona erecek.
MTV SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?
MTV, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
MTV TAKSİT YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?
Bazı bankalar MTV ödemesinde kolaylık sağlamak için taksit seçeneği sunuyor. İşte MTV taksit yapan bankalar:
ZİRAAT BANKASI
Bankanın mobil uygulaması, internet sitesi, şubesi, ATM'si ve www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak kartın kredi kartı özelliği ile yapılan ödemelerde işlemler 4 taksite bölünüyor.
Kampanya 8 Şubat'a kadar geçerli. Asıl kartlar, bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan ödemeler kampanya kapsamına dahil ediliyor.
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
TEB kredi kartlarıyla mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan MTV ödemelerine 3 taksit, TEB ATM'lerinden ve gib.gov.tr'den yapılan ödemelere ise 2 taksit fırsatı sunuyor.
Bankanın şubesi, mobil uygulaması, internet sitesi, CEPTETEB İŞTE, ATM'leri veya gib.gov.tr'den üzerinden ödeme yapılabiliyor. 2 Şubat'a kadar geçerli olan kampanya, alt limit olmaksızın 150 bin liraya kadar olan MTV ödemelerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksitli ödeme imkanı veriyor.
DENİZBANK
MTV ödemelerini İşletme Kart'ıyla yapanlara, ücretsiz 3 taksit avantajı sunuluyor. 31 Ocak'a kadar MTV ödemesi öncesi MTV yazıp 3280'e gönderilmesi durumunda bu fırsattan faydalanılabiliyor.
Ödemeler www.gib. gov.tr, 0850 2220804 KOBİ İletişim Hattı, internet bankacılığı, ATM veya şubelerden yapılabiliyor. Yapılan ödeme, İşletme Kart ekstresine 3 taksit olarak yansıtılıyor. Bir İşletme Kart müşterisi toplamda en fazla 25 araç için 3 taksit kampanyasından yararlanabiliyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Maximum Kart'la 31 Ocak'a kadar İşCep ve Maximum Mobil'den ya da gib.gov.tr üzerinden Maximum Mobil ile Öde seçeneğiyle yapılan 300 TL ve üzeri MTV ödemelerine 4 taksit fırsatı veriyor.
Gib.gov.tr'den Maximum Mobil ile öde seçeneği kullanılmadan kredi kartı bilgileri girilerek yapılacak 300 TL ve üzeri ödemeler de doğrudan 3 taksite bölünüyor.
GARANTİ BBVA
Bankanın mobil uygulaması, internet sitesi, BonusFlaş, şube, ATM'ler ve gib.gov.tr'den yapılan tüm MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit, gib.gov.tr'den GarantiPay ile yapılan ödemelerde ise ücretsiz 4 taksit fırsatı sunuyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, CardFinans'la 31 Ocak'a kadar yapılacak MTV ödemelerine 3 taksit fırsatı sunuyor. Ödemeler mobilden, internetten, şubeden, çağrı merkezinden ve www.gib.gov.tr'den yapılabiliyor.
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