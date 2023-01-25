MTV taksit yapan bankalar: 2023 1. taksit MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Maximum Kart'la 31 Ocak'a kadar İşCep ve Maximum Mobil'den ya da gib.gov.tr üzerinden Maximum Mobil ile Öde seçeneğiyle yapılan 300 TL ve üzeri MTV ödemelerine 4 taksit fırsatı veriyor.

Gib.gov.tr'den Maximum Mobil ile öde seçeneği kullanılmadan kredi kartı bilgileri girilerek yapılacak 300 TL ve üzeri ödemeler de doğrudan 3 taksite bölünüyor.