Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2022 Nisan ayı enflasyon oranı için araştırmalar sürüyor. Milyonlarca memur ve emekliye 6 aylık enflasyon verisine göre zam yapılıyor. Yılın ilk dört aylık enflasyon verisi için geri sayım başladı. Peki, Nisan enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak, 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.