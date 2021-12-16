Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Hangi ay geçerli?

Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4253 liraya yükseldi. İşte, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu. 2022 yılının Ocak ayında çalışılmasına karşın yatacak ilk maaşlar zamlı maaşlar olacak. Buna göre, Ocak ayının 25'inden sonra yatacak maaşların zamlı olması bekleniyor.