KYK burs sonuçları açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştirdi. 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmasa da, bir önceki dönemlere baktığımızda o tarih dikkat çekiyor. Bir önceki başvuru takvimine göre; 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.