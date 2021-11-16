Şeker fiyatları ne kadar oldu? 1-2-3-5 kg toz şeker ne kadar? Marketlerde şeker fiyatı kaç TL?
Şeker fiyatları ne kadar oldu? 1-2-3-5 kg toz şeker ne kadar? Tatlılarda ve içeceklerde kullandığımız şeker birçok evin vazgeçilmez ürünlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Ancak şekere yüzde 25 zam iddiasının ardından gözler şeker fiyatlarına çevrildi. KDV hariç 3 lira 93 kuruştan satılan şeker fiyatında değişiklik yaşandı. Peki; şeker fiyatları ne kadar oldu? Toz şeker ne kadar? İşte yanıtı!
Şeker fiyatları ne kadar oldu? Toz şeker ne kadar? 1-2-3-5 kg toz şeker fiyatı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER)'den şeker fiyatı açıklaması geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kristal şekerin kilogram satış fiyatında değişiklik yaşandı.
ŞEKER FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zam sonrasında kristal şekerin kilogram fiyatı KDV hariç 3 lira 93 kuruştan 4 lira 91 kuruşa yükseldi. Şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı KDV dahil 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.
Türkşeker, 2021-2022 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üretildiğini, bu miktarın kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarında olduğunu bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikalarında tüm zamanların rekoru kırıldı.
Türkşeker aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı şeker (C Şeker) üretti.
300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek, toplamda tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
'Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur.
Türkşeker, şeker fiyatlarını belirlerken gerek vatandaşımıza uygun fiyatlara ürün sunma, gerekse sanayicimizin ham madde girdi maliyetlerini minimize etme hassasiyeti ile belirlemektedir. Pancar ve şeker üretiminde son yıllarda yakalanan bu ivmenin korunması ve daha ileriye taşınması hususunda Türkşeker, gerekli adımları bugüne kadar atmış olup, faaliyetlerini de bu perspektifte devam ettirmektedir.'
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- Şeker fiyatları ne kadar oldu? 1-2-3-5 kg toz şeker ne kadar? Marketlerde şeker fiyatı kaç TL?
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