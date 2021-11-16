Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021’de çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar?

Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar? Kuraklık desteğinin ne zaman verileceği merak edilen konulardan birisi oldu. Çiftçilere destek olması için verilen kuraklık desteği sayesinde, ekinlerden zarar eden çiftçilerin bütçeleri dengeleniyor. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara oranla 30-100 TL arasında değişiyor. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte destek hakkında merak edilen son bilgiler!