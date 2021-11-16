Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021’de çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar?
2021 kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar? Kuraklık desteğinin ne zaman verileceği merak edilen konulardan birisi oldu. İllerin tarım müdürlükleri tarafından ödenen kuraklık destek ödemesi sayesinde; köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçiler rahat bir nefes alacak. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman yatacak?
Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021 kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar? Kuraklık desteğinin ne zaman verileceği merak edilen konulardan birisi oldu. Çiftçilere destek olması için verilen kuraklık desteği sayesinde, ekinlerden zarar eden çiftçilerin bütçeleri dengeleniyor. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara oranla 30-100 TL arasında değişiyor. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte destek hakkında merak edilen son bilgiler!
KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.
2021 KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?
* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,
* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
İllerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılıyor. Ödemelerin Kasım ayı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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