Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama
Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 kapsamında bir çok ihtiyaç sahiplerine 1100 TL destek sağlandı. Normalleşme sürecinde olduğumuz dönemde 4. faz ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 1100 TL faz ödemesi için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama
Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. 4. faz ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak?
1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak.
İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.
1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Başvurular sona eriyor... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Faiz oranı 1,29'a geriledi! Bankalar şaha kalktı, faizler değişti! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi
- Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?
- SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…
- Ve belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır?
- Son dakika: Müslüme bulundu mu? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir?
- Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri bu yıl ne zaman?
- 19 Kasım ay tutulması saat kaçta? 2021 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir?
- gsb.gov.tr: GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
- ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman, online mı olacak?