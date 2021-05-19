Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre, birinci gruptaki esnafa 5.000 TL, ikinci grupta yer alan esnafa ise 3.000 TL hibe desteği verilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile başvurular başladı mı? İşte son gelişmeler...
Esnafa hibe desteği ne zaman verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme dönemi kapsamında esnafa destek paketi verileceği müjdeledi. Buna göre, 235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin işletmeye ise 3 bin TL hibe verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile başvurular başladı mı? İşte haberin detayları...
ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, esnafa hibe desteğinin başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
5 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?
5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.
3 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?
3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.
Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:
"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.
Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...
- Açık lise öğrencileri dikkat! Son günler... 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman?
- Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?
- YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?
- Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?
- Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...
- mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?
- 19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
- ŞOK'ta bu hafta! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın indirimli ürünleri...
- Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...
- 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
- 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?