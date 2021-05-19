19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...

Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre, birinci gruptaki esnafa 5.000 TL, ikinci grupta yer alan esnafa ise 3.000 TL hibe desteği verilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, ? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile başvurular başladı mı? İşte son gelişmeler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...

Esnafa hibe desteği ne zaman verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme dönemi kapsamında esnafa destek paketi verileceği müjdeledi. Buna göre, 235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin işletmeye ise 3 bin TL hibe verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile başvurular başladı mı? İşte haberin detayları...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, esnafa hibe desteğinin başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

5 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.

3 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:

"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.

Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA