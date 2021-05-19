Esnafa hibe desteği ne zaman verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme dönemi kapsamında esnafa destek paketi verileceği müjdeledi. Buna göre, 235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin işletmeye ise 3 bin TL hibe verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile başvurular başladı mı? İşte haberin detayları...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, esnafa hibe desteğinin başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.