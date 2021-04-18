18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa 3.000 TL destek! Yardımın kapsamı genişletildi

Esnafa 3.000 TL destek! Yardımın kapsamı genişletildi

Esnafa 3.000 TL! Yeme içme sektörüne verilecek 3000 liralık destek düğün ve güzellik salonu gibi yerlere genişlerken şimdi kırtasiye ve servisçiler de gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2021
ABONE OL
Esnafa 3.000 TL destek! Yardımın kapsamı genişletildi
TESK Başkanı , nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı." ifadesini kullandı.



Palandöken "Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı. Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.



'te kabul edilen torba yasa ile yeme içme sektörü çalışanlarına verilecek olan 2 aylık 3 bin liralık destek düğün salonu, güzellik salonu lunapark gibi işyerlerini de kapsamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA