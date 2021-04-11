Fenomen iş adamı Mehmet Enlioğlu ödüllere doymuyor

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Enlioğlu geçtiğimiz aylarda "Yılın Başarılı Video İçeriği Üreticisi" ödülünü almaya hak kazandı.

''Cepshop firmasını kurduktan sonra sosyal medyayı keşfettim'' diyen Mehmet Enlioğlu'nun oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Firma, Türkiye genelinde kısa bir süre içerisinde büyük beğeni toplamayı başardı.



KADIKÖY'DE BAŞLAYAN SERÜVEN 81 İL'E YAYILDI!



13 yaşında iş hayatına atılan Mehmet Enlioğlu ''20 yıl farklı sektörlerde çalıştım. Cep telefonu sektörünü keşfettim ve arkadaşımın yanında çalışmaya başladım. Daha sonra firmayı satın alarak Cepshop'u kurdum'' ifadeleriyle şirketin hikayesini özetliyor.



Çocuk yaşlarda iş hayatına atılan ve içindeki cep telefonu tutkusunu her zaman koruyan Enlioğlu ''İlk başta Kadıköy'de hizmet veriyorduk. Şu an ise İstanbul ve diğer iller olmak üzere 81 ilde hizmet veriyoruz'' açıklamalarında bulundu.



2021 HEDEFLERİ BÜYÜK

Firma kültürünü mizah ile bütünleştiren Enlioğlu, binlerce izlenme ve beğeni alarak takipçilerin ilgisini oldukça fazla çekiyor.



Cepshop hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun bir şekilde sipariş alıyor. Firmanın dünya çapında bilinirliğini arttıran genç iş adamı, aldığı ödüller ile kalmayıp 2021 yılında kendi sinema filmini çekeceğini belirtiyor.

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