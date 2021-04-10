Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Yaklaşık 13 milyon emekli mayıs ayı içerisinde çifte bayram yaşayacak. Yılda iki kere olmak üzere verilen bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan çalışma sonrasında bayram öncesi ikramiyeler hesaplarda olacak. Ramazan ayına sayılı günler kala gözler ikramiyelere çevrildi. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin ilkinin önümüzdeki ay hesaplarda olması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2021 dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı bu sene 13 Mayıs - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiye konusunda çalışmalar başlatıldı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Buna göre bin liralık ikramiye 1.146 liraya yükselecek. Emeklilerin eline bu yıl 2.000 lira yerine 2.292 lira geçecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
EMEKLİ EK ÖDEME ARTIŞI OLACAK MI?
Emeklilere her ayı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor. Ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor. Maaşı 1.554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
TEMMUZ ZAMLI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.
Buna göre memurlara ve emeklilere şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.
3 VERİ DAHA VAR
Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek.
Şu anda oluşan 3 aylık yüzde 3.71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4 bin 141, memur emeklisi maaşı da 3 bin 132 liraya ulaşacak.
Bu rakamlar artacak.
562 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 3.71'lik orana göre eş yardımı 376,83 liradan 390,81 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,90 liradan 85,98 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 42,99 liraya çıkacak. 2 çocuklu 562,77 lira alacak.
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- Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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