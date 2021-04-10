Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin ilkinin önümüzdeki ay hesaplarda olması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2021 dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı bu sene 13 Mayıs - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiye konusunda çalışmalar başlatıldı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.